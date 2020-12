Udbuddet af Liselund er på byrådsmødet onsdag aften. Inden da melder bylaug og spejdere ud, at man er positiv overfor et forslag fra Lev. Foto: Kenn Thomsen

Bylaug: Positive overfor forslag fra Lev om Liselund

Vi håber, at byrådet beslutter mindst to matrikler på Liselund, siger formand for bylauget. Også spejdere er positive

Egedal - 14. december 2020 kl. 13:25 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Forslaget om at omdanne Liselund til foreningshus og bofællesskab modtages positivt af Ganløse Bylaug.

Som tidligere omtalt i Lokalavisen kommer forslaget fra Lev Egedal, der til kommunen har fremsendt et forslag om at omdanne Liselund til et bo- og beskæftigelsestilbud for borgere med udviklingshandicap, som samtidig vil tjene som medborgerhus og forsamlingshus i Ganløse.

"Vi kan fint se et samarbejde imellem et kommende foreningshus og et bofællesskab på to forskellige matrikler ved Liselund", siger Niels Hedeager Madsen, formand for Ganløse Bylaug.

"Vi håber virkelig at byrådet beslutter, at der skal være mindst to matrikler på Liselund, således at vi kan komme videre i en proces med at få skabt et foreningshus, og komme i gang udarbejdelse af skitseprojekt, fastlagt nogle vedtægter og igangsat indsamling af midler."

Netop tanken Han fremhæver, at tanken med et foreningshus netop er at få etableret et sted som kan bruges af foreninger, herunder også Lev, og borgere efter nærmere fastsatte regler.

"LEV vil, som alle andre borgere og foreninger, herunder også spejderne, være velkomne i samarbejdet om drift af huset. Vi har gentagne gange pointeret overfor kommunen, at vi ikke ønsker penge til etablering af et foreningshus. Vi har sagt, at vi gerne vil have hovedhuset til Liselund udmatrikuleret separat og en tidsfrist på 2-3 år til at få etableret en selvejende institution, som skal drive stedet. En pris for huset kunne allerede nu fastsættes og hvis det ikke skulle lykkes at etablere og finansiere foreningshuset, vil kommunen frit, efter tidsfristens udløb, kunne sælge huset separat", siger Niels Hedeager Madsen.

De positive toner kommer efter et møde mellem bylauget, Lev og spejdergruppen. Sidstnævnte er også klar til et samarbejde, lader man forstå:

"De foreløbige tanker fra Lev lyder i spejdernes ører fornuftige. Vi kan fint se os i et ligeværdigt samarbejde om at udvikle området omkring Liselund til gavn for både Lev, spejderne, foreningslivet, Ganløse og Egedal Kommune", siger Bo Brøndum Pedersen.

Udmeldingerne kommer før byrådet onsdag aften skal tage stilling til udbud af Liselund.