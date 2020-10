Bycirklen bliver brudt efter 28 år

Efter 28 års formaliseret samarbejde i Bycirklen bliver ringen nu brudt. Onsdag aften godkendte Egedal Byråd et ønske fra Ballerup Byråd om at ophæve bycirkelsamarbejdet mellem de tre kommuner Ballerup, Egedal og Frederikssund Kommuner.

I juni godkendte Egedal Byråd ellers et kommissorum for det fremtidige samarbejde efter, at det internationale samarbejde med den kinesiske by Wuxi er stoppet, men da samarbejdet ikke længere har en international profil, mener Ballerup Byråd, at tiden er inde til at ophæve samarbejdet helt i sin eksisterende form.