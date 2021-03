Det er her ved Naturskolen, at både bylauget og skolen håber at der kan indvies en multibane til sommer. Foto: fdue.

By vil have samlingspunkt: Tror på multibane til sommer

En bane med plads til boldsport og leg forventes klar til den "Corona-frie" sæson

Egedal - 13. marts 2021 kl. 07:13 Af Finn Due Larsen

En multibane med plads til både leg og boldsport, og med belysning, så den kan benyttes om aftenen.

Det er et projekt, som folk i og omkring Ledøje i nu over et år har arbejdet målrettet på. Banen skal være et nyt samlingspunkt for den lille by, og meget tyder på, at målet nu er tæt på.

For et år siden, i marts 2020, omtalte vi i Lokalavisen at Ledøje Bylaug og Naturskolen Mir er gået sammen om planerne, som indebærer en udvidelse af Naturskolens nuværende legeplads og petanquebane.

Håbet er, at den vil agere som et fælles mødested for beboerne i den lille by, og at den vil være tilgængelig i alle døgnets timer.

Stor eller mindre Et projekt, der kræver at der samles en del midler ind, og her har folkene bag gode nyheder efter at have været i fuld gang med at søge fonde det seneste års tid.

"Vi har fundet nogle af pengene", siger Lea Køhn, skoledirektør på Naturskolen.

"Der er samlet omkring 100.00 kroner ind. Det er muligvis ikke nok til den helt store bane, men så vil vi kunne etablere en lidt mindre udgave."

Hun tror på en åbning af multibanen henover sommeren, og ser perspektiver i at det er det alle håber er den "Corona-frie" sæson:

"Det vil jo være et godt tidspunkt, når vi forhåbentlig alle kan få lov at samles mere og komme mere ud."

Lokal støtte? En multibane i den store udgave vurderer Lea Køhn vil koste omkring 300.00 kroner, og det er stadig det mål som man går efter.

"Vi har været meget omkring private fonde, og derfor håber vi nu at lokale virksomheder vil bidrage til formålet", siger Lea Køhn.

"Hvis bare 10 lokale virksomheder vil støtte, vil det være godt."

Men uanset hvor mange flere bidrag der kommer ind, så tror hun på at Ledøje kan få et nyt samlingspunkt. Multibanen, der er kig på, er et "færdigt koncept", med plads til både fodbold, håndbold, basketball og med faldunderlag.

Også i Ledøje Bylaug krydser man fingre for det nye samlingspunkt:

"Det ville være supergodt for børn i Ledøje, med gode muligheder for leg og spil", siger Bjørn Weitemeyer, oldermand i Ledøje Bylaug.

Vil "bygge bro" Naturskolen Mir er en institution der drives af Askovfonden, som et behandlingstilbud til børn og unge med blandt andet autismediagnoser. Den har til huse i den gamle præstegård i Ledøje, og håbet med multibanen er også at "bygge bro" mellem skolen og dens brugere og byens beboere.

Virksomheder, foreninger eller andre der måtte have lyst til at støtte formålet, kan kontakte Lea Køhn på lea.fick@skolenmir.dk.