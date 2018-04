By skal sikres mod vand fra å

Når det regner kraftigt, kan vandet i Stenløse Å stige en meter på en time. Derfor er Novafos og Egedal kommune gået sammen om et klimaprojekt, der skal reducere risikoen for oversvømmelser i Stenløse By ved at styre store dele af regnvandet væk fra byen.

»Ved den nye Egedal By etableres et naturligt udseende regnvandsbassin, som skal opsamle og forsinke regnvandet fra de mange kommende boliger. Fra regnvandsbassinet skal regnvandet ledes ad et helt nyt vandløb med naturligt fald til Spangebæk. Herfra skal vandet løbe videre under Frederikssundsvej og sydpå i Helledemosevandløbet og ud i Værebro Å. Omlægningen af vandløbet gør det muligt at »lukke« Stenløse Å af ved det nye bassin og omdanne åen til en såkaldt regnvandsledning, som bedre kan håndtere regnvandet i byen.«, oplyser Novafos og kommunen i en pressemeddelelse.