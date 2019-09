By med 1100 boliger kan være på vej

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Egedal Kommune efter, at byrådet onsdag aften godkendte den strukturanalyse, som de to kommuner har fået udarbejdet med Niras og Klikovand som rådgivere. Den foreslår området opdelt i fem delområder. Det største af dem, Delområde 5, omfatter hele Egedals del af byudviklingsområde, og da Egedal Kommune er længere fremme med sine planer end Ballerup, er det aftalt, at Egedal kan gå i gang med sin del.

Hvis det går, som Egedal og Ballerup Kommuner håber, så vil en ny by med 1150 boliger og 10-15.000 arbejdspladser indenfor blandt andet lifescience snart begynde at tage form i Kildedal Syd omkring Kildedal Station.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her