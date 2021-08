Foreløbig skal midlertidige bump på Stadionvej i Ølstykke forhindre gaderæs, men på sigt skal udvalget finde en permanent løsning, bebuder udvalgsformand Bo Vesth (V). Foto: Annemette Jensen

Bump skal stoppe gaderæs

Egedal - 08. august 2021 kl. 05:23 Af Annemette Ross Jensen

Egedal Kommune har igen sat midlertidige bump flere steder på et stykke af Stadionvej ved Ølstykke Idrætsanlæg. Det skal forebygge, at fartglade igen og igen bruger vejstykket til gaderæs, oplyser formanden for Teknik- og Miljøudvalget Bo Vesth (V).

- Vi har haft midlertidige bump der før på grund af det, hvor vi fik lov at sætte dem op af politiet. Da tilladelsen udløb, fjernede vi dem, men den første weekend efter, var der ræs igen. Derfor er vi blevet enige om at sætte midlertidige bump op igen, for det har tilsyneladende effekt på de gaderæs, som vi helst ikke vil have, siger Bo Vesth.

Han bebuder, at udvalget kommer til at tage stilling til, hvad der skal ske på Stadionvej for at forebygge lysten til at køre ræs ad det lange lige stykke.

- Vi skal tage stilling til, om vi skal have bump eller chikaner eller, hvad der skal ske, siger udvalgsformanden.

Han påpeger, at problemet er, at bumpene ikke kun generer gaderæserne, men også de borgere, der skal på genbrugspladsen med deres affald.

- Og det giver også nogle støjgener, når der bliver kørt over bumpene, så vi skal have drøftet, hvad vi skal gøre, siger han.

Han forstår godt, at gaderæset gør borgerne utrygge, og kommunen vil ikke have det, men han erkender også, at kommunen ved at forhindre gaderæs på Stadionvej bare skubber problemet til et andet sted.

- Det bedste ville være, hvis man kunne finde et sted, hvor de kunne være, men nu er det ikke os, der ejer Flyvestation Værløse, fastslår han.