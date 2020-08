Foto: Allan Nørregaard

Budgetforhandlinger er i gang og borgerne høres

Årets budgetforhandlinger blev skudt i gang i Egedal Byråd fredag eftermiddag, da var til budgetseminar på rådhuset. Udgangspunktet er, at hovedtallene i budgettet er i balance og lever op til kommunens økonomiske politik: Det vil sige, at kassebeholdningen er i orden, og driftsbalancen lever op til målsætningen om et overskud på mindst 138 millioner kroner. Kommunen ligger inden for det udmeldte spænd i forhold til servicerammen. Anlægsniveauet afspejler desuden byrådets langsigtede investeringsplan.

De politiske budgetdrøftelser tager således afsæt i et budgetforslag i balance, som gør det muligt at opprioritere på udvalgte områder eller forbedre kommunens økonomi de kommende år, hvis byrådet kan nå til enighed om en række prioriteringsforslag, som indebærer udgiftsreduktioner inden for en række områder som for eksempel ledelse, administration, udbud og udgifter til vikarer, fremgår det af en pressemeddelelse, hvor borgmester Karsten Søndergaard (V) siger:

- Byrådet fik et godt afsæt for årets budgetforhandlinger på vores seminar i fredags. Vi har nu taget de første drøftelser om vores respektive ønsker til politiske prioriteringer bl.a. baseret på de tværgående budgetanalyser, som kommunens administration har regnet på for os. Med budgetanalyserne er der i alt ident-ficeret cirka 20 millioner. kroner i mulige effektiviseringer ud fra det helt grundlæggende princip, at det skal påvirke vores borgernære service og funktioner mindst muligt. Det giver os et godt udgangspunkt, da vi politikere så har et råderum til at opprioritere inden for de områder, som kan være med til at skabe verdens bedste hverdag for borgerne i Egedal.

Med til forhandlingerne om årets budget følger dog også en større usikkerhed end sædvanligt i forhold til økonomien i 2021 på grund af COVID-19, li-gesom kommunens serviceramme kan komme under pres de kommende år bl.a. pga. flere ældre borgere og ledige.

Alle interesserede borgere er inviteret til debat om seks temaområder på torsdag den 3. september kl. 18-21 ved et borgermøde på rådhuset. Der er ikke tilmelding, man skal bare møde op til mødet, som starter med et let måltid og mulighed for uformel snak med politikerne, og herefter fortsætter med en generel gennemgang af årets budgetforslag og den økonomiske situation. Herefter vil der blive åbnet for debatten med mulighed for at deltage i to debatrunder af eget valg, som styres af udvalgsformændene. Debatterne vil tage udgangspunkt i de seks politiske fagudvalgsområder: familie, kultur og erhverv, teknik og miljø, skole, social og sundhed og byplanlægning samt de spørgsmål og forslag, som borgerne har budt ind med via mailen budget2021@egekom.dk forud for mødet.

- Jeg håber, at rigtig mange egedalborgere lægger deres vej forbi for at deltage i dialogen til borgermødet på torsdag. Vi ønsker i Byrådet at skabe de bedste rammer og forudsætninger for borgernes hverdag, og for at kunne det, har vi brug for input fra dem det hele handler om - f.eks. forældrene til børn i skoler og børneinstitutioner, pårørende til brugere af vores sociale tilbud, borgere der bruger vores idrætsfaciliteter og kulturtilbud for at nævne nogle. Det er vigtigt, at vi får vendt og belyst emnerne fra flest mulige sider, så vi i Byrådet kan træffe beslutninger og prioritere ud fra et bredt oplyst grundlag, slutter Karsten Søndergaard.

Budgetforslaget kan ses på kommunens hjemmeside, og sidste frist for høringssvar til budgetforslagene er den 11. september klokken 12.00.