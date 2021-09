Budget-optimisme: Klar til at bruge 50. mio. kr. på kernevelfærd

"Vi er i udgangspunktet begrænsede af den centrale serviceramme. Derfor vil jeg kæmpe hårdt for, at vi får lov til at overskride vores ramme. Vi er en kommune i vækst, og vores bedste argument for at få lov til at hæve rammen er, at vi selv kan finansiere det," sagde borgmester Karsten Søndergaard, som understregede, at Egedal er klar til at bruge 50 mio. kr. på kernevelfærdsområder, hvis der altså gives "thumbs up" til at overskride servicerammen.