Brøndby Masterclass og Stenløse Boldklub indgår samarbejde

"Vi har valgt at indgå samarbejdsaftale med Brøndby Masterclass, grundet de gode muligheder, der er for både trænere og spillere. Som en mindre lokal klub, så kan det være svært at have ressourcer nok til både at dygtiggøre trænere og ikke mindst spillere på et højt nok niveau, hvilket aftalen blandt andet giver mulighed for og dermed øge det fodboldfaglige niveau på flere måder," siger Lars Stage, der er ansvarlig for Brøndby Masterclass Samarbejdet i Stenløse Boldklub.