Den 48-årige mand forlod psykiatrisk hospital og kørte ud og satte ild til sine forældres hus. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Brandstifter dømt: Satte ild til sine forældres hus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brandstifter dømt: Satte ild til sine forældres hus

Egedal - 07. marts 2021 kl. 11:04 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Retten i Hillerød har fredag dømt en 48-årig mand fra Smørum til anbringelse på psykiatrisk afdeling uden fastsættelse af længstetid, efter at han satte ild til sine forældres hus i Smørum den 20. juli sidste år. Det oplyser anklager Jacob Dreist.

Af anklageskriftet fremgår, at den 48-årige om morgenen den 19. juli havde sendt en meget lang og usammenhængende mail til forældrene, hvori han blandt andet skrev, at han ville slå sin far og mor ihjel.

Dagen efter den 20. juli var den 48-årige indlagt på psykiatrisk hospital, og ved middagstid gik hans vrede ud over to sosu-assistenter fra Ballerup Psykiatriske afdeling. I akutmodtagelsen på Herlev Hospital fik den 48-årige fat i en brandslukker, og med brandslukkeren hævet over hovedet truede han dem til at lade ham gå. Bagefter truede han med brandslukkeren på parkeringspladsen ved Herlev Hospital ejeren af en bil til at udlevere bilnøglerne.

Bilen brugte han til at køre til sine forældres adresse i Smørum, hvor han satte ild til huset, men heldigvis kom ingen noget til.

Kort efter blev den 48-årige anholdt og fremstillet i grundlovsforhør in absentia, og torsdag og fredag i denne uge blev sagen afgjort ved retten.

Anklager Jacob Dreist oplyser, at den 48-årige erkendte, at han havde skrevet mailen, men nægtede sig skyldig i, at han havde ment det som en trussel.

Han erkendte truslerne mod sosu-assistenterne og på parkeringspladsen ved Herlev Hospital. Han erkendte også, at han havde sat ild på sine forældres hus, men ifølge hans forklaring havde det kun været hans mening at brænde det ene værelse af, hvor han antændte ilden.

Resultatet var imidlertid, at der skete skader på hus og løsøre for cirka 5-6 millioner kroner, fremgår det af anklageskriftet.

Retten fandt da også den 48-årige skyldig i alle fire forhold og fulgte også anklagerens påstand om en anbringelsesdom, som den 48-årige modtog.

Det betyder, at han skal være anbragt på psykiatrisk afdeling, indtil han igen har været for retten igen og en dommer har sagt god for, at han kan komme ud.

- Den er lidt mere alvorlig end en behandlingsdom, fastslår anklageren.

relaterede artikler

Nu starter retssag: Stak af fra psykiatrisk afdeling og satte ild på forældres hus 04. marts 2021 kl. 07:21