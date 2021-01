DUI-Leg og Virke gennemfører normalt den årlige festival over en weekend i uge 4, men den onlineversion kører over to runder om lørdagen den 30. januar. Foto: Joachim Lærke Lyager

Send til din ven. X Artiklen: Brætspilsfestival går online - vil du være med? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brætspilsfestival går online - vil du være med?

Egedal - 19. januar 2021 kl. 18:43 Af Henrik helmer Petersen Kontakt redaktionen

DUI-Leg og Virke i Ølstykke gennemfører den årlige brætspilsfestival på trods af covid-19, skriver Frederiksborg Amts Avis.

DUI-Leg og Virkess syvende brætspilsfestival bliver afholdt lørdag den 30. januar 2021, men covid-19 har tvunget arrangørerne til at tænke i nye baner.

- Vi plejer at samle op imod 200 deltagere på en skole i Ølstykke, men i år prøver vi at afvikle festivalen i en onlineversion, siger festivalsansvarlig Morten Lyager fra Ølstykke.

Han fortæller, at man siden coronapandemiens start har afholdt flere mindre brætspilsarrangementer på nettet.

- Det er på ingen måde det samme som at mødes fysisk, men det er nu alligevel hyggeligt og klart bedre end ikke at spille. Vi spiller på en hjemmeside, der har mange af de gode brætspil i en virtuel version. Samtidig med, at vi spiller, hyggesnakker vi over en videoportal, forklarer han.

Der er også en fordel i det. Nemlig at alle DUI-afdelinger i hele landet kan være med, hvilket betyder, at flere af afdelingerne er begyndt at tage brætspil til sig.

- Nogle af dem er sågar blevet medarrangører af vores festival i år. Således har vi fået vores afdelinger i København, Lolland, Odder og Struer med, fortæller festivalsansvarlig Morten Lyager.

- Deltager man i vores spillecafe, er det gratis at være med. Her spiller vi kun for sjov og har samtidig fokus på den sociale hygge.

- Ønsker man at deltage i en af vores fire turneringer, hvor der spilles om præmier, koster det lidt at være med. Der er en præmiesum på over 5000 kroner plus en masse sponsorgaver. Og kender man ikke brætspillene, er det ikke et problem. Vi hjælper gerne deltagerne i gang.

DUI-Leg og Virke øver de kommende to fredage klokken 18 til 22. Man kan finde mere information om, hvordan man deltager på braetspilsfestival.dk

- Vi gennemfører normalt vores festival over en weekend i uge 4, men den onlineversion kører over to runder om lørdagen den 30. januar. Første del er klokken 10-16. Her er der gang i spillecafeen og de indledende turneringer. Klokken 18-22 afvikles finalerne i turneringerne, og der spilles videre i spillecafeen.