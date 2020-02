Borgmestre mødte forståelse hos transportministeren

Efter mødet var meldingen fra Karsten Søndergaard, at det havde været et »fint besøg«.

- Han lovede ikke noget, men jeg spurgte til, hvornår han forventer, at forhandlingerne går i gang, og det forventer han stadig, at det bliver senere i år. Men det - pointerede jeg - er også meget vigtigt, for vi ved, at det tager seks-syv år at bygge en motorvej, så de prognoser, vi ser ind i med 10.000 biler ekstra bliver næsten realiseret, inden motorvejen bliver en realitet. Derfor haster det med at få taget en beslutning, siger Karsten Søndergaard.