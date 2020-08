Borgmesteren gav is ved Buresø

Vand, juice, frugt og håndsprit var på plads, da borgmester Karsten Søndergaard (V) og kommunaldirektør Christine Brochdorf tirsdag inviterede indenfor i pop-up kontoret ved Buresø. En pavillon var slået op, så de og gæsterne kunne komme i skygge, og først på eftermiddagen kunne borgmesteren glæde sig over, at årets femte pop-up kontor var gået godt.

– Der er en anden stemning over det. Folk er lidt mere løsslupne, konkluderede de, da omkring 14 borgere havde været på besøg i pavillonen og cirka 25 havde taget imod tilbuddet om at få et kort, der gav adgang til en gratis is fra kiosken ved Buresøbad.