Borgmester popper op for borgerne 30 gange

Pop-up kontorer, pop-up dialog og kaffemøder. 2021 byder på masser af muligheder for at komme i dialog med Egedals borgmester Karsten Søndergaard (V).

Borgmesteren følger op på sidste års succeser med at tage ud at møde borgerne forskellige steder i kommunen. I tre uger af hver måned undtagen juli og december er der programsat et møde mulighed for at få en snak om de emner, der interesserer borgerne - i alt 30 gange.