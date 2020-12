Når vi ser det høje smittetal, er det fornuftigt at lukke ned, siger Karsten Søndergaard (V).

Borgmester om nedlukninger: 'Pokkers ærgerligt, men nødvendigt'

Massive nedlukninger indføres fra onsdag for erhverv, skoler, cafeer og foreningsliv i Egedal

På listen over de 38 kommuner der skal nedlukke flere af sine aktiviteter fra på onsdag, finder man Egedal.

Det ærgrer borgmester Karsten Søndergaard (V), men han har forståelse for beslutningen:

"Det er pokkers ærgerligt, men nødvendigt. Når vi har et alt for højt smittetal, så er det fornuftigt at gøre noget nu."