Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester om kritik: Forkert og urealistisk Borgmester Karsten Søndergaard afviser kritikken fra Lokallisten Ny Egedal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester om kritik: Forkert og urealistisk Borgmester Karsten Søndergaard afviser kritikken fra Lokallisten Ny Egedal

Egedal - 15. december 2020 kl. 13:48 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen

Stenløse Kritikken af et kommende klimpatilpasningsprojekt i Stenløse er forfejlet.

Sådan lyder i grove træk udmeldingen fra borgmester Karsten Søndergaard i kølvandet på en stribe læserbreve og senest kritik fra Lokallisten Ny Egedal.

Ganske vist er det rigtigt, at en kommende klimatilpasningsplan for Stenløse ikke tager højde for egentlige skybrud, sådan som Lokallisten blandt andet kritiserer projektet for.

"Men det har faktisk aldrig været meningen," lyder det i et svar fra borgmester Karsten Søndergaard:

""Meningen har hele tiden været, at man skulle tage højde for, at der kommer større vandmængder. Men det vil være urealistisk at iværksætte et projekt, der skal kunne tage højde for egentlige skybrud. Det ville i givet fald afstedkomme en fuldkommen uoverskuelig pris. Vi står med en bunden opgave; nemlig at få gjort noget ved de 40 uforsinkede udledninger, der ved større regnmængder giver problemer. Det skal vi så have løst bedst muligt. Men egentlige skybrud må vi håndtere sammen med beredskabet,"opsummerer han sin holdning.

Han tilkendegiver overfor Lokalavisen, at han er ked kritikken - blandt andet for den manglende inddragelse af følgegruppen i projektet:

"Der kommer jo en 12 ugers høringsperiode nu. Følgegruppens forslag ligger så vidt jeg kan se tæt på ét af de forslag, Novafos er kommet med, og der er jo netop ikke detailplanlagt endnu. Det sker først efter høringsfasen, og jeg synes, det er en rigtig proces, at flest muligt inddrages, inden man lægger sig fast. Samtidig er det også vigtigt for mig at slå fast, at jeg er helt uenig i opfattelsen af, at det her skulle resultere i mindre natur. Samlet set vil det være til gavn for naturen," siger Karsten Søndergaard.