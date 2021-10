"Når jeg forhåbentligt sidder for bordenden af konstitueringsforhandlingerne den 16. november, vil jeg søge opbakning til at etablere et Idrætsråd her i Egedal," siger borgmester Karsten Søndergaard.

Borgmester om idræts-nedtur: "Jeg vil ikke acceptere, at næste placering ser ud på samme måde"

Det er ikke gået ubemærket hen på Egedal Rådhus, at kommunen er placeret som nummer 92 ud af 93 kommuner i den store idræts-undersøgelse, som Dansk Idrætsforbund har foretaget.

Borgmester Karsten Søndergaard lægger ikke skjul på, at det ikke er godt nok.

"Aktive borgere i idrætsforeninger og andre fællesskaber er noget af det værdigrundlag, som Egedal kommune er gjort af. Den del der handler om vurderingen af idrætsforeningernes rammer og vilkår kan jeg vist, mildt sagt, sige at vi ikke er kommet i mål med. En bundplacering kan vi under ingen omstændigheder være tjent med og jeg vil ikke acceptere, at næste placering ser ud på samme måde," siger Karsten Søndergaard til Lokalavisen Egedal.

Han mener, at den kedelige placering kan vendes i fællesskab.

"Lige som med alle andre områder, hvor kommune og borgere arbejder tæt sammen, så tror jeg også på, at vi kan forbedre vilkårene væsentligt på dette område. Men vi skal gøre det i fællesskab. Når jeg forhåbentligt sidder for bordenden af konstitueringsforhandlingerne den 16. november, vil jeg søge opbakning til at etablere et Idrætsråd her i Egedal. Et Idrætsråd, der er repræsentativt for alle typer af idrætsgrene og som sammen med medarbejderne og politikere, kan lave den genopretningsplan, som der er behov for," siger borgmesteren og understreger:

"Jeg kan garantere, at den næste undersøgelse på dette område ikke ser ud som denne."