"Den ønske-placering, som Rema 1000 havde i Smørum, har vi desværre ikke kunne imødekomme, fordi vi som nævnt vægter at sikre liv i vores bymidter. Dette er besluttet af et enigt byråd," siger borgmester Karsten Søndergaard. Foto: Allan Nørregaard

Borgmester om Rema-planer: Snart kan vi blive mere konkrete

Karsten Søndergaard sætter ord på Rema 1000's butik-ønsker i Ølstykke og Smørum

Egedal - 12. august 2021 kl. 14:17 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

Som Lokalavisen Egedal kunne fortælle i går, så har Rema 1000 fået nej til at bygge en ny butik på arealet ved Frugtvangen i Smørum, men borgmester Karsten Søndergaard er klar til at kigge efter andre løsninger for discountkæden.

"Jeg er helt sikker på, at der indenfor rammerne er plads til at finde gode løsninger - både for Rema 1000 og for andre aktører, som gerne vil drive detailhandel i en af vores lokalsamfund. Jeg håber, at den samme gode og konstruktive dialog, som vi ser i Ølstykke, kommer i gang for Rema 1000 i Smørum. Her er der fuld gang i udviklingen af bymidten - vi modtager løbende henvendelser fra interesserede handlende. Eksempelvis er der gang i udviklingen af Smørum-centret, og her er der også plads til dagligvarebutikker. Den ønske-placering, som Rema 1000 havde i Smørum, har vi desværre ikke kunne imødekomme, fordi vi som nævnt vægter at sikre liv i vores bymidter. Dette er besluttet af et enigt byråd," siger Karsten Søndergaard.

Egedal-borgmesteren lægger dog ikke skjul på, at Rema-projekterne kan tage fart.

"Jeg forventer, at vi i de kommende måneder kan blive mere konkrete. Hele byrådet har gennem denne valgperiode arbejdet for levende bymidter i bæredygtige lokalsamfund. Det betyder, at vi gerne vil have butikker - også dagligvareforretninger i vores bymidter. Vi vil også have plads til kulturtilbud - og til aktiviteter, der skaber liv i byerne. Det er fantastisk at mærke den opbakning, der er fra borgerne til deres lokale Rema 1000 - eksempelvis i Ølstykke stationsby. Det vidner om de stærke fællesskaber, som Egedal er gjort af," siger Karsten Søndergaard.

Kræfterne samles centralt Han har stor forståelse for, at det betyder meget for borgerne i Ølstykke Stationsby at sikre en lokal dagligvare-forsyning i byen.

"Det er også det vi i byrådet ønsker og arbejder for. Derfor arbejder vi tæt sammen med Rema 1000 om at finde den bedste placering for dem i Ølstykke, så vi både tilgodeser den helhedsplan, der er besluttet og får samlet kræfterne centralt i byen, hvis vi skal lykkes med at fastholde og udvikle Ølstykke Stationsby som en levende bymidte. Men dialogen med Jonas Nyrop Vestermann, der er udviklingschef i Rema 1000, har en karakter, som vi desværre ikke kan kommunikere offentligt ud pt. Der er mange restriktioner. der skal overholdes og hensyn der skal tages. Men dialogen og samarbejdet er på skinner, og derfor må vi alle have tålmodighed lidt endnu," siger han.