Borgmester klar til genvalg

Egedal - 26. februar 2020 kl. 08:55 Af Annemette Ross Jensen

Egedals siddende borgmester Karsten Søndergaard (V) skal også stå i spidsen for sit parti ved kommunalvalget i 2021. Det stod klart efter, at Egedal Venstre på sin ordinære generalforsamling holdt opstillingsmøde for valg af spidskandidat til kommunalvalget 2021.

»Ikke overraskende var borgmester Karsten Søndergaard eneste kandidat og blev derved valgt enstemmigt.«, skriver formanden Anders Bo Larsen i en pressemeddelelse.

Af den fremgår, at Karsten Søndergaard i sin tale kom ind på, at han holder virkelig meget af sit job som borgmester. Både fordi Egedal er en spændende kommune med gode og ressourcestærke borgere, og derudover er kommunen inde i »en fantastisk udvikling sat i gang af et ambitiøst og modigt byråd. Egedal skal være et godt sted at være borger og erhvervsdrivende«, som der står i pressemeddelelsen.

Det fremgår også, at borgmesteren vil fortsætte arbejdet med at skabe det bedst mulige samarbejde på tværs af alle partier i byrådet.

»Samarbejde i byrådet giver det bedste resultat for borgerne«, mener han.

Han sluttede med at takke for den store opbakning til opstillingsmødet og i det daglige arbejde for at skabe et endnu bedre Egedal.