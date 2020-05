Plads nok til de store elever fra 6.-10. klasse bliver en af de helt store udfordringer for kommunen. Foto: Lars Skov Foto: Fotograf Lars Skov

Borgmester er glad for en uge til forberedelse

Egedal - 08. maj 2020

Borgmester Karsten Søndergaard (V) er glad for, at kommunerne får en uge til at forberede, hvordan de store elever fra 6.-10. klasse kan komme i skole igen fra mandag den 18. maj, for han havde frygtet, at statsminister Mette Frederiksen ville melde ud, at det skulle være allerede fra mandag den 11. maj.

- Jeg synes, det er godt, at vi har fået en uge mere. Det er måske det bedste, siger han.

Han oplyser, at kommunen nu går i gang med den politiske proces omkring planerne for genåbningen.

- Skoleudvalget holder møde og muligvis også Familieudvalget mandag-tirsdag, og byrådet måske onsdag, og inden da skal vi have lavet en sag til beslutning. Men vi havde ventet det, så vi erri gang, og der er lavet forskellige scenarier, men jeg kender ikke detaljerne, siger han.

En af de store udfordringer bliver pladsen til de mange elever, der ikke må sidde så tæt, som de plejer.

- Så vidt jeg har forstået, holder man fast i afstandskravet på to meter, og så kommer vi til at mangle plads, så det kan være, at de mindste er der om formiddagen og de ældste er der om eftermiddagen, siger Karsten Søndergaard, der heller ikke vil afvise, at kommunens haller og måske også spejderhytter kan blive taget i brug til skolegang.

Han er helt sikker på, at der her i bededagsferien sidder skoleledere rundt omkring og kigger på planer og muligheder, så kommunen kan gå i gang med at lave konkrete planer på mandag.