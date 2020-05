Selv om Stafet for Livet i år kommer til at foregå online forsøger arrangørerne at få nærhedsfølelse ind. Foto: Suk

Borgmester åbner stafet fra Bornholm

Af Annemette Ross Jensen

Stafet for Livet Egedal kommer som tidligere omtalt til at foregå online i weekenden den 13. og 14. juni, og det har givet helt nye muligheder for at mødes fra hver sin del af landet. For eksempel holder borgmester Karsten Søndergaard (V) åbningstalen fra Bornholm den 13. juni klokken 11, fortæller stafettens formand Janne Bitsch-Lavridsen.