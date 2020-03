Borgmester Karsten Søndergaard (V) opfordrer til at stå sammen. Foto: Allan Nørregaard

Borgmester: - Vi har helt styr på det

Egedal - 13. marts 2020 kl. 09:27 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter en torsdag, hvor det ene møde i kommunens administration afløste det andet, mener Egedals borgmester Karsten Søndergaard (V), at kommunen er godt rustet til at leve op til regeringens anbefalinger, og i sundhedsberedskabet er alle klar til at passe på de ældre og udsatte.

- Vi har helt styr på det ,og vores beredskab er meget omfattende. Først og fremmest skal vi prioritere vores ældre og syge medborgere. Risikoen for dem kan være overhængende og det er altafgørende, at vi fortsat kan tilbyde den samme service som hidtil. Dog er vi desværre nødt til at melde ud, at der ikke uden aftale, må komme pårørende på plejecentrene og døgnplejen, fordi de ældre er alt for sårbare, siger Karsten Søndergaard i en pressemeddelelse.

I forhold til dagtilbud og skoler sætter kommunen også markant ind i forhold til at sikre, at alle familier har mulighed for at tilpasse sig den nye situation. Der etableres nødpasning af børn mellem 0-6 år. Nødpasningen er dog forbeholdt børn af forældre, der arbejder i kritiske funktioner. Børnene vil blive samlet i enkelte nødåbne daginstitutioner, som meldes ud fredag.

Ligeledes vil der på skoleområdet etableres nødpasning af børn mellem 6-9 år, og fredag middag er kommunen klar med besked om, hvilke skoler/SFO'er, nødpasningen samles på. Herudover vil der blive set særligt på specialområdet og de behov, der eventuelt kan være der. Det afklares i de kommende dage, hvordan kommunen bedst muligt kan varetage en virtuel undervisning i perioden hvor den almindelige skole er lukket.

- Nu handler det om, at vi alle står sammen og hjælper hinanden gennem en svær tid, som vi endnu ikke har set enden på. Derfor er det helt afgørende, at børn og børnefamilier kan føle sig trygge og taget hånd om. Det gør vi bedst ved at give børnene mulighed for at blive passet, hvis en familie ikke har mulighed for at tage hjem fra arbejde. Det kan være børn til privat ansatte og sundhedspersonale som sygeplejersker, læger og social og sundhedsassistenter eller betjente. De skal alle stadig passe deres arbejde og gå forrest for at komme corona-virussen til livs, siger Karsten Søndergaard.