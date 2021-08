En af ejendommene i Hove, der kan blive berørt af planerne.

Borgmester: Vi er i dialog med Energinet om Hove-planer

Vi kan ikke ændre på beslutningen, men vi forsøger at påvirke processen, siger Karsten Søndergaard (V)

Egedal - 05. august 2021 kl. 06:05 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Når det handler om statens planer for udvidelsen af transformerstationen i Hove, er det begrænset hvad Egedal Kommune kan gøre.

Sådan lyder det fra borgmester Karsten Søndergaard (V), som kommentar til den omtale vi bringer i Lokalavisen i denne uge.

Her fremgår det, at en gruppe borgere kan se frem til at deres huse skal eksproprieres på grund af udvidelsen, og samtidig trækker det ud med de kan få nogle klare svar på hvad købsaftalerne lander på.

"Det er en rigtig ærgerlig situation for de borgere. Vi er som kommune i dialog med med Energinet, og vi har lavet høringssvar. Selve beslutningen kan vi ikke rokke ved. Men vi forsøger at påvirke processen, så den sker bedst muligt", siger Karsten Søndergaard.

Som omtalt har Hove-planerne baggrund i en beslutning truffet af et enigt Folketing, om at bygge flere havvindmølleparker. Blandt andet på Hesselø, der kræver en markant udvidelse af strøm-kapaciteten på Sjælland.

Anden lovhjemmel Energinet, der er en selvstændig, offentlig virksomhed, der ejes af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, har ladet forstå at de endelige aftaler for de berørte beboere formentlig først kan være på plads i tredje kvartal af 2022, tæt på at udvidelsen går i gang.

Energinet er er omfattet af en anden lovhjemmel end Vejdirektoratet og Banedanmark. Når der bygges motorveje og togbaner, indgås der som regel aftaler om vilkårene for ekspropriation i god tid, og Vejdirektoratet og Banedanmark har mulighed for at fremrykke overtagelserne af de private ejndomme. Den mulighed har Energinet ikke.

I Hove mener de borgere, som Lokalavisen talte med, at borgmesteren bør tale deres sag, blandt andet ved at forsøge at påvirke sine partifæller på Christiansborg til at se på reglerne på området. De henviser til, at borgmesteren på samme måde har slået et slag for udbygningen af Frederikssundmotorvejen.

Men Karsten Søndergaard mener ikke at de to ting kan sammelignes:

"Motorvejen kæmpede vi for at få igennem. Det her er jo noget, der ER besluttet, og som vi kun kan tage til efterretning. Men vi vil som kommune fortsætte dialogen med Energinet, og forsøge at hjælpe borgerne alt hvad vi kan."

