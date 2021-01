Borgmester Karsten Søndergaard: 2020 har også budt på gode ting

Jeg vil først og fremmest huske 2020 som året, hvor medarbejderne i Egedal Kommune ydede en helt fantastisk indsats. I har løst en nærmest umulig opgave. Og vi politikere, borgere, erhvervsdrivende og samarbejdspartnere, skylder jer en kæmpe tak for at have håndteret Coronaen så professionelt. Tak for det!

Selv om man næsten glemmer det, er der sket mange andre ting i 2020, der er værd at fremhæve.

En sund økonomi med masser af velfærd

Et stort flertal i byrådet vedtog i oktober et historisk stærkt velfærdsbudget, som tilgodeser alle velfærdsområder. Budgettet afspejler Egedal som en økonomisk stærk nordsjællandsk kommune. Langt de fleste egedalborgere vil mærke forbedringerne i 2021. Samlet set afsættes der flere penge til børn og unge, ældre og social området.

Anlægsbudgettet bygger på byrådets ambitiøse 10 årige investeringsplan. Det betyder nye anlæg i 2021 for mere end 150 mio. kroner. Skolebyggerier, cykelstier, renoveringsopgaver på stadion, dagtilbudspladser og ikke mindst flere shelters og bålhytter så de mange gode naturaktiviteter kan fortsætte.

Pop up kontor og gode dialoger

På trods af Corona har jeg i 2020 mødt rigtig mange af jer ansigt til ansigt. Ti gange i løbet af året flyttede jeg mit kontor ud på forskellige adresser i kommunen. Det har været en fornøjelse, at mange af jer mødte op med gode spørgsmål og problemstillinger. En gang om måneden giver jeg kaffe, og hver måned live-streamer jeg på Facebook. Det hele fortsætter i 2021, da det er vigtigt for mig, at have en løbende dialog med jer om, hvordan vi skaber verdens bedste hverdag i Egedal.

Flere nye institutioner

For at have plads til alle vores børn, åbnede vi en helt ny institution, ”Fantasihaven” i Smørum. Fantasihaven er en ”state of the art” arkitekttegnet institution, som er bæredygtig med et lavt energiforbrug og bygget af bæredygtige materialer. Det er en smuk bygning med en tårnhøj kvalitet som ramme for børnenes leg og udvikling. Faktisk blev vi så begejstrede, at vi har besluttet at bygge endnu en, der skal ligge i den ny Egedal by.

En ny bydel vokser frem

Som de fleste har kunne følge med i, udvikler Egedal by sig hver dag. På godt et år er området ved rådhuset gået fra at være en jordbunke, til at være et reelt byområde. De første beboere ér flyttet ind og aftegningerne af små gader og rekreative områder, er blevet synlige. Kom og gå en tur i og omkring bydelen - det er så spændende at følge med i.

Erhvervslivet

I 2020 blev Egedal kåret som årets højdespringer af Dansk Byggeri for at være en af de mest erhvervsvenlige kommuner i landet. I hovedstadsregionen indtager vi nu en flot 2. plads. Også Dansk Industri honorerede Egedal for et godt erhvervsklima. Et af de bedste erhvervsbesøg, jeg har været på, var hos de unge mennesker i Coop Crew. Via deres fritidsjob får de selvtillid og modnes til livet. Det er en indsats, jeg er virkelig stolt af.

Vild med Egedal

2020 blev også året hvor kommunen fik tre nye hoteller. Insekthoteller. Mens hele verden taler om biodiversitets-krise, hvor insekterne trues på naturlige levesteder, så prøver vi at gøre noget ved det i Egedal. Derfor har vi netop søsat kampagnen ”Vild med Egedal”, hvor hele familien kan være med til at skabe mere biodiversitet. Jeg håber, I alle har lyst til at deltage og tage vare på vores skønne natur.

Så selv om Corona har fyldt meget i det forgangne år, er der meget at være positive over. Vi har en klar ambition om at skabe verden bedste hverdag for Egedalborgerne. Den ambition tager jeg med ind i det nye år, hvor jeg håber, vi kan fortsætte de positive resultater. I det nye år, venter en vaccine, så vi igen kan mødes, feste og være sammen med dem vi holder af.

Godt nytår!