Borgmester Karsten Søndergaard (V) så meget af Egedals DNA i budgetforliget. Foto: Allan Nørregaard

Borgmester: Egedals DNA i budgettet

Egedal - 07. oktober 2020 kl. 20:23 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Byrådsflertallets budget for 2021 harmonerer godt med byrådets vision om »hverdag og fællesskab i bevægelse« og de tre fokusområder »Vi bruger naturen i hverdagen«, »Vi skaber tryghed gennem nærvær« og »Vi dyrker kultur og idræt i fællesskaber«.

- Jeg er stolt af at kunne sige, at vi med budgetforliget for 2021 kan prioritere udvikling og nye tiltag indenfor hvert af de tre fokusområder, fastslog borgmester Karsten Søndergaard (V), da byrådet onsdag andenbehandlede budgettet. Han pegede på, at byrådet endeligt vedtog sine nye fokusområder i august.

- Alligevel synes jeg, vi meget hurtigt har formået at oversætte dem til handling i det nye budget. Det har vi jo, fordi vores fokusområder ikke bare er helt nye påfund. De er lige præcis en del af det DNA, som Egedal hviler på, og som kommunen fortsat udvikler sig ud fra, sagde han.

Han glædede sig over, at et stort flertal bestående af V, S, R, K, DF, LA og løsgænger Jacob Loessl står bag budgetforliget.

- Det er et flertal, som udviser stor ansvarlighed. Det er også et flertal, som har grebet denne mulighed for at være ambitiøse på hele Egedal Kommunes vegne. Det kan lade sig gøre, fordi vi har en sund økonomi, som er i balance, sagde han, og pegede på, at det skyldes økonomisk ansvarlighed i de seneste år, og en økonomisk retning i den økonomiske politik, som blev vedtaget tidligere på året.

Sammenlignet med et almindeligt husholdningsbudget betyder det, at der skal gemmes lidt af lønnen til renoveringer, at der er grænser for, hvad de faste udgifter må være, at der skal spares op til større investeringer og sættes lidt af til uforudsete udgifter, forklarede borgmesteren, der ærgrede sig over, at SF og Lokallisten Ny Egedal har valgt at stå udenfor.

Til gengæld takkede han de borgere, der har taget aktivt del i budgettet på borgermøder og i 28 høringssvar. Det har betydet, at flertallet droppede at spare på plejecentrenes husassistenter.

- Vi lytter faktisk til jer. Dette er bare endnu et eksempel på, at vores demokrati virker, og det er jo i bund og grund af vores forkærlighed for den demokratiske proces, at vi alle 21 sidder i denne byrådssal, sagde han. Han understregede, at Corona-situationen stadig er en ubekendt faktor, der fylder hver eneste dag rundt omkring i Egedal Kommune.

- Jeg kan slet ikke udtrykke nok tak til de mange medarbejdere, der hver eneste dag gennem det sidste halve år har arbejdet hård og ind imellem udsat på at sikre borgerne den bedst tænkelige service under benhårde arbejdsvilkår, sagde borgmesteren- Han glædede sig også ooer, at der er afsat penge i budgetforliget til at sikre tilstrækkelig rengøring og at hjælpe ledige borgere i arbejde under og efter Corona-krisen.

Desuden fremhævede han, at flertallet har afsat 14,5 millioner til helt nye indsatser på blandt andet ældre- og dagtilbudsområdet, det forebyggende arbejde blandt unge og sårbare borgere, uden- og indendørs vedligeholdelse på skolene, it-understøttelse af medarbejderne og to-voksen ordning på mellemtrinnet i skolerne.

Og oveni investeringsplanen på i snit 120 millioner om året er der afsat over 32 millioner til blandt andet kulturhuse, cykelstier, shelters, udendørs læringsrum og forhindringsbane, lavere afgift på byggesager og bedre trafikale forhold ved blandt andet Værebro erhversområde.

- Langt de fleste af vores borgere kommer til at kunne mærke forbedringer i 2021. Budgetaftalen afspejler på bedste vis Egedals DNA og identitet som en stærk og velkonsolideret nordsjællandsk kommune, fastslog han.

Efter borgmesterens tale fik alle gruppeformændene ordet inden debatten. Læs mere i Frederiksborg Amts Avis fredag.