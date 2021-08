Se billedserie Aktivitetscentrets leder Ida Byrgiel (til venstre) og Malene Bech Thomsen, administrativ medarbejder, ses her i den nye biograf, som borgerne snart kan gøre brug af. Fotos: Kenneth Tanzer

Borgernes aktivitetscenter har fået et løft: Ny biograf og nyt wellnessrum klar til brug

Aktivitetscentret og "Vores Hus" på Damgårdsparken i Stenløse har fået nye rammer, som skal give brugerne flere gode oplevelser

Egedal - 19. august 2021 kl. 09:28 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

Der er godt nyt til de Egedal-borgere, som ofte lægger vejen forbi aktivitetscentret og demensafdelingen "Vores Hus" på Damgårdsparken i Stenløse.

Stedet kan i næste måned indvie nogle helt nye rammer, som både tæller en ny biograf og et nyt wellnessrum.

"Vi ønsker at være med til at give vores borgere verdens bedste hverdag - en hverdag med bevægelse og gode fællesskaber, hvor de kan have en sjov og indholdsrig dag, når de kommer i huset. Nu har vi fået mulighed for at udvide vores tilbud til alle vores borgere, så derfor har vi lavet disse tiltag," siger aktivitetscentrets leder Ida Byrgiel til Lokalavisen.

De nye rammer byder først og fremmest på en ny biograf, som Ida Byrgiel har store forventninger til.

"Det er et tiltag ud fra tanken om, hvad det er for nogle oplevelser, som vores borgere kunne have glæde af. Når vi går i biografen, er det med den fulde stemning vi søger, nemlig god lyd, dæmpet lys, popcorn og sodavand. Det vil vi gerne prøve at skabe hernede, men biografen er ikke kun til at se film i. Vi vil også bruge den til diverse input. Det kan være, hvis en borger har rejst meget i Italien, så har vi nu muligheden for at se programmer derfra - det kan også være et madprogram, inden vi går ud og laver mad i vores helt nye handicapvenligt køkken," siger Ida Byrgiel til Lokalavisen Egedal.

Til de borgere, der elsker forkælelse og velvære, har man bygget et gammelt depotrum om til et wellnessrum.

"Her kan man få sat håret, lagt en ansigtsmaske, nyde ugebladene og få lagt neglelak, mens snakken går løs. Der er også mulighed for at få løsnet musklerne lidt op i massagestolen - måske efter man har været inde i træningshallen og fået bevæget sig sammen med de andre. På sigt ønsker vi at få tilknyttet en frisør samt en fodterapeut til huset, som man kan booke sig ind hos," lyder det fra aktivitetscentrets leder.

Verdens bedste hverdag Hun understreger, at det nye rum er med til at understøtte det store arbejde, som medarbejderne i forvejen lægger i Aktivitetscenteret og i "Vores hus".

"Det handler om at give borgerne verdens bedste hverdag ud fra den livssituation den enkelte nu står i. Når vi ikke benytte disse rum, nyder vi vores fællesrum sammen. Her synger vi, maler, quizzer og spiller, og så snart solen kommer frem, er vi ude og nyde vores hyggelige omgivelser på vores terrasse eller hygger i drivhuset, knokler i træningssalen eller bager kager og laver mad i vores køkken," siger Ida Byrgiel.

Hun lægger ikke skjul på vigtigheden i at give borgerne nogle gode oplevelser, som de ikke længere kan være en naturlig del af deres hverdag.

"Vores borgere kan være både fysisk eller socialt udfordret og kan derfor ikke bare gøre brug af de tilbud som du og jeg kan. Når de kommer hos os, er det derfor vores fornemmeste opgave at skabe et rum for dem, hvor de frit kan bevæge sig rundt og få forskellige oplevelser i løbet af dagen," lyder det fra Ida Byrgiel.