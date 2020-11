Borgermøde om skolegrund holdes virtuelt

Udviklingsteamet Generous holdt et »Åben Skole« arrangement den 27. september, hvor interesserede kunne møde teamet, se de indledende ideer og skitser og komme med inputs om fremtiden for Søagerskolens grund i Smørum. Torsdag den 19. novemeber holdes der et digitalt borgermøde om projektet. Foto: Kim Rasmussen