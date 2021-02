Borgeres beregning: Fejl i skoletal kan koste dyrt

Havde Egedal Byråd de rigtige beregninger af de økonomiske konsekvenser, da politikerne traf beslutningen om at lukke Toftehøjskolen i stedet for Hampelandskolen - nu Søhøjskolen - i Ølstykke den 31. oktober 2018? Det har Ølstykke-borgerne Johan Hahn og Nicolai Sørensen nu stillet så stort et spørgsmålstegn ved, at Egedal Kommune vil bede et eksternt konsulentfirma om at kulegrave beslutningsgrundlaget.