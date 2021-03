Borgere vil bevare åen: Drop kassetænkningen

Af Annemette Ross Jensen

Når Egedal Byråd skal pege på en kommende løsning for Stenløse Å, så håber den følgegruppe, kommunen selv nedsatte til at følge Novafos' arbejde med projektet, at politikerne vil vælge at bevare Stenløse Å.

Efter at Novafos udsendte sine fire mulige forslag har følgegruppen lavet et femte forslag, der bevarer åen, udvikler naturen og forsinker eller bortleder regnvandet. Og repræsentanterne fra grundejerforeninger, Nordsjællands Landboforening, Egedal Centret, Dansk Sportsfiskerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Bevar Stenløse Å og Vandløbslaug for Værebro Å er ikke alene.