Borgere undrer sig over nye affalds-tal: Egedals sorterings-plan er tre gange så dyr

Egedals nye sorteringsplan medfører en årlig prisstigning på 1600 kr., men hos Dansk Affaldsforening viser en gennemsnitlig kommune-beregning "blot" 500 kr. mere om året. Det skuffer flere borgere, men der er forklaringer bag den store stigning

Egedal - 07. juli 2021 kl. 10:45 Af Kenneth Tanzer

Det er ikke gået ubemærket hen hos Egedals borgere, at den nye plan for sortering af affald byder på en årlig prisstigning på 1600 kroner.

Og skuffelsen er bestemt ikke blevet mindre efter en beregning, som Dansk Affaldsforening har foretaget.

Deres tal viser nemlig, at en gennemsnitlig kommunes affaldsgebyr vil stige med cirka 500 kroner om året, men i Egedal Kommune bliver det altså tre gange så dyrt at sortere affald fra fire beholdere.

"Først tænker jeg på, hvad der blev af miljøministerens udmelding om cirka 55 kr. mere om året per husstand. Nu kan jeg se, at Dansk Affaldsforening har regnet sig frem til en prisstigning på 500 kr. om året. Min ejendomsskattebillet viser altså, at de 1600 kr. nærmer sig en tredobling i forhold til nu," lyder det fra Smørum-borgeren Pia Therese Larsen, som er blandt de borgere, der finder stigningen urimelig.

"Det er muligt, at Egedals borgere leverer et godt skattegrundlag, men der er mange, som kan mærke det på pengepungen - eksempelvis enlige pensionister. Dertil kommer udgiften til ombygning af forhaver og indkørsler," siger Pia Therese Larsen til Lokalavisen.

Hos Dansk Affaldsforening lægger man ikke skjul på, at en stigning på 1600 kr. om året er i den voldsomme ende.

"Det er selvfølgelig mange penge, men Egedal er ikke den eneste kommune, hvor borgerne kan se frem til en tydelig stigning, der ligger højere end snittet på 500 kroner, som vi har regnet os frem til," lyder det fra Nana Winkler.

Dyrt at få tømt sin spand Hun understreger, at stigningen i Egedal kan skyldes en kombination af flere ting.

"Først og fremmest, så er det vigtigt at sige, at det er rigtig dyrt at få tømt sin affaldsspand, og når en kommune som Egedal går fra to eller tre spande pr. husstand til fire spande, så koster det. Generelt ser vi stigende tømningspriser på markedet, og når man lægger de to ting sammen, så ser man altså ind i en stigning," siger Nana Winkler.

Bo Vesth (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Egedal Kommune, mener ikke, at prisstigningen på 1600 kr. kan sammenlignes med beregningen fra Dansk Affaldsforening.

"Hver kommune har sin egen affaldsplan i forhold til kontrakter og indkøb af materialer, så beregningen på 500 kr. er ikke så ligetil at sammenligne med Egedal. Det er svært at gøre direkte, men jeg er da glad for at se en beregning, som er noget mere realistisk end den miljøministeren fremlagde," siger Bo Vesth, som nævner to årsager til 1600 kroner-stigningen i Egedal.

Gode kontrakter "For det første, så har vi ligget lavt i forhold til de affaldskontrakter, som vi har kørt under i Egedal. De har været gode og dermed fordelagtige for borgerne, så vi vidste godt, at vi nu ville se ind i en stigning. Det mærker vi med den nye affaldsplan. For det andet, så har overskuddet fra affaldsordningen været brugt til at holde taksterne nede. Det overskud bliver nu udlignet, og så skal man huske, at vi med kravet om mere sortering skal købe materialer for 32 mio. kr., fordi vi går fra to eller tre til fire beholdere. Det løber også op," siger Bo Vesth, som godt kan forstå borgernes ærgrelse og undren.

"Jeg kan sagtens sætte mig ind i, at det er rigtig mange penge for flere familier. Jeg kan også godt forstå, hvis folk undrer sig over beregningen hos Dansk Affaldsforening, men det er altså mere kompleks end som så," siger udvalgsformanden.