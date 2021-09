Nicolai Sørensen (til venstre) og Johan Hahn mener, at udbudsmaterialet for Toftehøjskole-grunden er fyldt med flere graverende fejl. Derfor anbefaler de, at udbuddet i sin nuværende form tilbagekaldes og et nyt udbudsmateriale publiceres, når det lever op til de krav flertallet af byrådet i Egedal har vedtaget. Arkivfoto: FD

Borgere melder om flere fejl i skole-udbud: "Det kan koste kommunen 18 mio. kroner"

Ølstykke-borgerne Nicolai Sørensen og Johan Hahn vil have stoppet det igangværende udbud for Toftehøjskole-grunden

Egedal - 23. september 2021 kl. 11:16 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

Nicolai Sørensen og Johan Hahn er klar til endnu et kapitel i striden med Egedal Kommune om lukningen af Toftehøjskolen i Ølstykke.

Tidligere regnede de to borgere sig frem til fejl i beregningerne forud for beslutningen om at lukke Toftehøjskolen. Det udløste en rapport fra revisionsfirmaet PWC, som gav borgerne medhold, men i sidste ende blev det ikke vurderet til at have nogen betydning for den daværende beslutning.

Nu er de to borgere på banen igen med et angreb på selve udbudsmaterialet for Toftehøjskole-grunden.

"Der er flere graverende fejl i udbudsmaterialet, hvilket betyder, at det nuværende udbudsmateriale ikke er i overensstemmelse med de udbudsvilkår, som byrådet i Egedal kommune vedtog på byrådsmødet i maj. Derfor bør det igangværende udbud stoppes og erstattes med et nyt udbudsgrundlag. Det har vi også meddelt kommunaldirektør Christine Brochdorf," lyder det fra Nicolai Sørensen og Johan Hahn, som mener, at det nuværende udbud kan få store konsekvenser for Egedal Kommune.

Kan gå glip af millioner "I bedste fald kan udbuddet betyde en reduceret indtjening til kommunen på 4 mio. kr., men i værste fald snakker vi 18,6 mio. kr. i reduceret indtjening i forhold til det byrådet godkendte i maj," siger Nicolai Sørensen og Johan Hahn.

De hæfter sig ved, at det på byrådsmødet blev vedtaget, at Toftehøj-ejendommen udbydes med mindstepris jf. udviklingsaftalen svarende til 2.500 kr. excl. pr. m2 privat byggeret for en ren og ryddet byggegrund, ligesom udbuddet stiller krav om, at køber bygger i den til en hver tid gældende bedste energiklasse.

"Nu kan vi se, gennem vores aktindsigt, at mindsteprisen i udbudsmaterialet foreløbigt er fastsat til 1.532 kroner eks. moms pr. m2 byggeret, for en ren og ryddet grund, hvilket er 968 kr. under den udbudspris, som byrådet vedtog, nemlig 2.500 kr. per private byggeret m2 ekskl. moms, svarende til den vurderede markedspris med udgangspunkt i en ren og ryddet byggegrund. I forhold til at bygge i den bedste energiklasse kan vi konstatere, at det er udeladt i det endelige udbudsmateriale. Derfor opfylder udbudsmaterialet heller ikke på dette punkt de krav, som byrådet godkendte," siger de to Ølstykke-borgere, som også angriber processen.

Hastet igennem "Med de fejl, som vi har fundet i udbudsmaterialet, er det tydeligt, at materialet har været hastet igennem på en måde, der skulle fremskønne salget. Først to måneder inde i et fire måneder lagt udbud, er der offentliggjort et rettelsesblad på Egedal Kommunes hjemmeside, som skulle fastsætte den endelige mindstepris. Dette er dog stadig med alvorlige fejl og mangler, der kan ende med at koste Egedal Kommune et millionbeløb i manglende salgsindtægter," siger Nicolai Sørensen og Johan Hahn.