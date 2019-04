Centerchef for Teknik og Miljø i Egedal Kommune Ingela Karlsson ved vandtankene i Ledøje Søndre Gade, hvor en medarbejder fra Eurofins var i gang med at måle vandkvaliteten. Foto: Annemette Jensen

Borgere må hente drikkevand i tanke på ubestemt tid

Fund af pesticidet chlorthalonil-amidsulfonsyre over grænseværdien for drikkevand i Ledøje Vandværks boringer betyder, at beboerne i cirka 290 husstande i Ledøje må hente vand i vandtanke ved Ledøje Søndre Gade 5 midt i Ledøje på ubestemt tid. Miljøstyrelsen er på nuværende tidspunkt ved at undersøge om chlortalonil-amidsulfonsyre kan renses ud af vandet, men det vides endnu ikke, hvornår det er sikkert at drikke vandet fra Ledøje Vandværk igen.

