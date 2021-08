Udvidelsen af transformerstationen i Hove sætter borgere i en urimelig situation, mener den konservative energiordfører. Foto: fdue. Foto: Finn Due Larsen

Borgere i klemme i forbindelse med udvidelse: Konservative kræver svar fra minister

Urimeligt at borgere skal leve i uvished om deres hjem, mener energiordfører, der vil bringe Hove-sagen op for klima- og energiministeren

Egedal - 17. august 2021 kl. 07:21 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Sagen om en gruppe borgere i Hove, der er kommet i klemme i forbindelse med planer om en markant udvidelse af transformerstationen i byen, udløser stadig politiske reaktioner på Christiansborg.

Som vi omtalte i Lokalavisen 4. august, har flere borgere fået at vide, at deres ejendomme skal eksproprieres på grund af udvidelsen. Men de kan først i slutningen af 2022 af Energinet få oplyst de nærmere betingelser for købsaftalerne.

I modsætning til Vejdirektoratet og Banedanmark, i forbindelse med udvidelser af motorveje og togbaner, har Energinet ikke de samme muligheder for at fremskynde købsaftalerne.

"I det Konservative Folkeparti mener vi, at det er urimeligt, at borgerne kommer i klemme i Hove-sagen ved, at de skal leve med en stor uvished i alt for lang tid om fremtiden for deres hjem men også deres boligøkonomi", siger Katarina Ammitzbøll, MF og konservativ energiordfører.

"For mange husejere udgør ejendommen en anseelig del af den private økonomi. Falder huspriserne på grund af denne sag, for eksempel, mens priserne er steget rundt omkring?"

Derfor kræver hun nu klima- og energiminister Dan Jørgensen (Soc.) på banen i sagen. Hun har rettet et spørgsmål til ministeren, der lyder:

"Hvad er til hinder for, at Energinet får mulighed for at foretage 'forlods overtagelse' af ejendomme, der skal eksproprieres?"

I spørgsmålet henviser hun til Lokalavisens omtale af sagen den 4. august.

Spørgsmålet er stillet som et såkaldt paragraf 20-spørgsmål, med en svarfrist på fire uger.

Høring på vej Som tidligere omtalt har også Dansk Folkeparti krævet svar fra ministeren om sagen, og har betegnet Hove-borgernes situation som "ikke et retssamfund værdigt".

Venstre har krævet en undersøgelse af reglerne om ekspropriation. Der er en høring på vej i Folketingets retsudvalg om ekspropriations-reglerne, blandt andet på baggrund af Hove-sagen.

Gennem ministeriets presseafdeling har Dan Jørgensen tidligere overfor Lokalavisen ladet forstå, at han "ikke har mulighed for at kommentere på sagen". I stedet henviser ministeriet til Energistyrelsen. .