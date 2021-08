Se billedserie Alle mand til pumperne. Et netværk af lystfiskere gik i aktion. Foto: Laura Allermand.

Borgere gik i aktion: Fik reddet fisk fra døden

En sø i Ølstykke blev ved en fejl tømt for det meste vand. Det fik borgere til at reagere

Egedal - 05. august 2021 kl. 14:55 Af Finn Due Larsen

Når uheldet er ude, og "lokummet brænder", er det med at handle hurtigt og få noget koordineret i en fart.

Sådan var det i hvert fald for en gruppe borgere i Ølstykke forleden.

En lokal lystfisker opdagede, at en sø ved Spejderengen næsten var tømt helt for vand. Så fiskene var meget tæt på at dø.

"Det er en sø, der normalt er 2 meter dyb, men nu var der kun 30-40 centimeter", fortæller Laura Lærke Allermand, der også er lokal lystfisker.

"Man kunne se, at fiskene lå og prøvede at suge luft ind. Der lugtede af død og ødelæggelse."

Sammen med flere andre fik hun sat et lokalt netværk af lystfiskere i gang med en redningsaktion. 20 lokale fiskere tog waders på, og fiskene, som er karper, blev med et 55 meter langt net trukket gennem søen, og bragt videre til en privat sø i nærheden.

Omkring 10 kg fisk i alt blev formentlig reddet fra døden:

"Vi fik vel reddet 50 store karper", gætter Laura Lærke Allermand på.

For hende og mange andre lystfiskere i området betyder karperne meget, forklarer.

Senere skrev hun et opslag på Facebook, hvor hun erklærede "Jeg er målløs", med en stor ros til alle at have deltaget i "redningsaktionen".

Hvad skete der? Spørgsmålet er så, hvorfor det gik så galt med søen, at den næsten blev tømt for vand. Der er tale om en sø, der der er lavet som et teknisk bassin og blandt andet bruges til vanding af boldbanerne syd for Frederikssundsvej.

I Egedal Kommune forklarer Kate Holmstrand, der er natursagsbehandler i Center for Teknik og Miljø, at kommunen i et stykke tid havde forsøgt at finde en årsag til, at der ofte står vand i viadukten, der går under Frederikssundsvej, selv om der er opsat en pumpe til at forhindre det.

"Derfor var det nødvendigt at fjernet vand fra søen for at finde søens overløb, for at tjekke, at dette ikke var stoppet til, da søens udløb er en del af et rørlagt vandsystem i området."

Egedal Kommune tog derfor initiativ til bortpumpningen af vand, forklarer hun:

"Det viste sig, at vi skulle længere ned for at finde overløbet, end først forventet, da søen stod unaturligt høj. Da vi så hvor langt vandstanden var sænket, tilkaldte vi en ekspert i vandmiljø, der anbefalede at vi efterfølgende kunne tilføre vand til søen hvis det blev nødvendigt, men at fiskene var i fin stand. Vi valgte at tilføre vand til søen da det nedbør, som ellers blev lovet ifølge vejrudsigter, ikke faldt."

Kater Holmstrand tilføjer, at søen vil blive retableret når det regner, og vand fra oplandet tilføres bassinet.