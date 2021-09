Flere har svært ved at finde ud af affalds-sorteringen. Nu er der hjælp på vej.

Borgere får hjælp til madrester

Poser til madaffald skal uddeles til alle borgere, har byrådet besluttet

Egedal - 06. september 2021

Nu skal det være slut med at smide foliebakke og lørdagskylling i samme affaldsspand, slut med at dumpe aldrende rullepølse i den plastiklomme, som man aldrig fik det ud af og slut med at blande grøntrester fra madlavningen med plast, papir og pap. Politikerne i Egedal besluttede nemlig på det seneste byrådsmøde, at der skal uddeles poser til madaffald til alle husstande i Egedal Kommune.

Baggrunden for beslutningen er, at kommunen har fået flere klager fra modtageanlæg eller renovationsmedarbejderne om store fejlsorteringer fra specielt områderne med fælles affaldsløsninger. Og netop fejlsortering ødelægger bioforgasning og giver kommunen fejlsorteringsbøder fra modtageanlægget, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

På den baggrund besluttede Teknik- og Miljøudvalget i 2019, at der skulle laves et forsøg med udlevering af poser til madaffald i husstande med fælles affaldsløsninger, for at se, om det ville have en effekt på sorteringen. Og det har det vist sig at gøre.

Erfaring fra andre kommuner viser, at det er nemmere at huske at få sorteret madaffald korrekt, når man får udleveret poser. Derfor får alle borgere i kommunen nu poserne leveret til døren.

"Som politikere skal vi gøre det så nemt for folk at sortere som muligt. Det her forsøg har vist, at folk jo rigtig gerne vil, hvis løsningen ligger lige for. Jeg kender det fra mig selv, at når man står og laver mad, så skal det være nemt og bekvemt at komme af med affaldet. Hvis man midt i madlavningen skal til at finde en pose eller en kasse for at sortere, så får jeg det ikke gjort. Så jeg synes det er en rigtig god beslutning for miljøet", siger Bo Vesth, formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Sortering forbedret Undersøgelsen af, hvordan borgerne i Egedal sorterede madaffaldet, blev lavet i efteråret 2019 og foråret 2021. I den forbindelse blev affald fra fire forskellige områder sorteret og analyseret. Undersøgelsen har vist, at kvaliteten af indsamlet madaffald fra områder med fællesløsning er steget betydeligt fra efteråret 2019 til foråret 2021.

I Smørum er kvaliteten steget fra 85 procent til 94 procent.

I Stenløse er kvaliteten steget fra 77 procent til 88 procent.

Alle borgere der medvirkede i forsøget har også modtaget en sorteringsvejledning.

"Vi bruger naturen i hverdagen her i kommunen. Derfor er det vigtigt, at vi hele tiden har fokus på hvordan vi kan forbedre os til gavn for klima, natur og miljø. Det er en af vores helt store kæpheste. Vi vil gerne være Danmarks grønneste kommune. Derfor tror jeg også på, at det her skridt med affaldsposerne er endnu et skridt for at nå det mål. Vi skal hele tiden have fokus på løsninger til gavn for borgerne og det er vores ansvar som politikere at levere de løsninger. Det er en del af servicen", siger Bo Vesth.

Selv om alle husstande får de grønne poser, vil der dog være forskel på hvordan man får dem leveret.

En fast løsning med udlevering af poser vil være forskellig for husstande med fælles affaldsløsninger og husstande med egne beholdere, da renovatøren ikke kommer hen til hver husstand ved fælles løsninger. Derfor får husstande med fælles affaldsløsninger udleveret poser fast én gang om året. Har man brug for flere end de udleverede, skal man selv afhente flere på genbrugsstationer, biblioteker eller Rådhus.

Boliger med viceværter eller lignende, vil få et lager, som beboerne kan tage af løbende. Endelig vil husstande med individuelle løsninger kunne binde en pose om håndtaget på deres beholder ved tømmedag, hvorefter renovatøren vil lægge en pakke med 100 poser på låget ved tømning.

Indkøb af poser samt betaling for at få udleveret poser vil medføre en takststigning på omkring 69 kr. pr. år. pr. husstand, og der arbejdes for at finde en billigere løsning

Genanvendt plast De udleverede poser i Egedal Kommune kommer ikke til at være de såkaldte "bioposer". Poserne her er nemlig ikke af bioplast, der skulle være bionedbrydelige, men er i stedet lavet af genvendt plast. På anlægget, som Madaffaldet sendes hen til, kommer poserne til at blive revet op, så affaldet kan komme ud, og poserne sorteres fra.

Der er lavet undersøgelser, som viser, at poserne af bioplast i virkeligheden endnu ikke er gode nok, og derfor har kommunen i øjeblikket valgt genanvendt plast.

