Borgere får grønt lys til foreningshus: Det betyder utrolig meget for os

Flertal i Planudvalget giver grønt lys til en ny lokalplan, så Ganløse-borgerne kan omdanne hovedhuset til foreningsformål

"Vi er meget glade, for nu er vi kommet et stort skridt nærmere vores mål."

Bo Otterstrøm, formand for Ganløse Foreningshus, jubler over den seneste udvikling i kampen for at bruge hovedhuset i Liselund-bygningen til foreningsformål.

På torsdagens møde i Egedal Kommunes Planudvalg var der nemlig flertal for at udarbejde en ny lokalplan, så hovedhuset alene udlægges til foreningsformål og lignende.

Dermed er vejen banet for Ganløse-borgerne, som igennem længere tid har ønsket at købe hovedhuset med heblik på at drive foreningsformål og sikre kulturelle aktiviteter.

Forslag blev nedstemt "Denne beslutning har stor betydning for vores arbejde, men vi mangler selvfølgelig den endelige godkendelse i byrådet. Hvis den kommer, så bliver huset sat i udbud til en købspris, hvor vi kan være med," siger Bo Otterstrøm, der stadig har en drøm om at omdanne hele Liselund-området til et kulturcenter.

"Jeg håber det, men det er nok ikke realistisk. I første omgang glæder vi os bare over, at vores kamp for hovedhuset ser ud til at lykkedes," siger han.

I Planudvalget stillede Niels Lindhardt Johansen (K) det ændringsforslag, at hele Liselund-matriklen udlægges til fritidsformål, så det ikke kun omhandler hovedhuset.

Forslaget fik opbakning fra Ulrik John Nielsen (L), men i sidste ende blev det nedstemt af Ib Sørensen (A), Hamad Mahmoud (A) og Ole B. Hovøre (V).