Borger starter sit eget parti i Egedal: Jeg har lyst til at ændre tingene til det bedre

”Jeg har lysten til at ændre tingene til det bedre. Vi har et fantastisk potentiale i Egedal i form af masser af ressourcestærke ildsjæle, en fantastisk natur og en masse engagerede medarbejdere i Egedal Kommune, men manglende visioner, forældet tilgang til inddragelse og mildest talt elendig økonomisk styring gør, at vi aldrig når ud over rampen og får forløst det potentiale. Det skal vi gøre bedre, og det vil jeg gerne være med til at gøre,” siger Johan Hahn, der var primus motor på det kuldsejlet privatskole-projekt i Ølstykke.

”Jeg ville naturligvis gerne have flere på listen, men jeg har heldigvis et stærkt hold i ryggen. Et stærkt hold af super kompetente og fagligt stærke personer, der alle bidrager til ”Et Samlet Egedals” politik. Det handler ikke om hvor mange, men at de kandidater, der er på listen, løber i samme retning. Med borgerlister og nye partier, kan der være en tendens til at hjørnerne ikke er helt slebne af, så kandidaterne kan løbe i hver sin retning både før og efter et valg. Det ville jeg gerne undgå med mit parti - for mig handler det om integritet fremfor et stort kandidathold.”

"Det kan selvfølgelig virke som en stor opgave at være en ud af 21, men jeg håber og tror på, at vi ved det kommende valg, kan få andre flertalsmuligheder. Det virker meget låst i denne byrådsperiode, hvor A, V og C tromler derudaf, hvor det meste er aftalt i følgegrupper og på formandsmøder. Diskussioner er sunde, og når vi tør lytte til hinandens synspunkter, kan vi i fællesskab skabe løsninger. De løsninger for Egedal vil jeg gerne være en del af. Om ikke andet, så vil Egedal have en god vagthund for demokratiet og kommunens penge, hvis jeg bliver valgt ind."

Hvor ligger du henne politisk?



"Ja, det spørgsmål har jeg fået en del gange de sidste par dage, men det er nok nemmest at sige, at jeg er rød på en blå baggrund. For mig handler det om, at vi giver dem, der ikke kan selv, en skulder at støtte sig op af, hvad enten det er på grund af sygdom, arbejdsløshed, alderdom eller andre årsager. Men jeg ved også, at vi skal sikre, at vi har arbejdspladser, virksomheder og glade skatteydere, så vi har indtægterne til at dække de behov, der måtte komme. Men for mig, er det partipolitiske billede falmet de sidste 10 -20 år.”