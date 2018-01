Bordtennis er også for de unge på 60+

Landet over får flere og flere over 60 år øjnene op for bordtennis som en idræt for dem. Det fortæller Ole Hückelkamp fra veteranudvalget under Dansk Bordtennis Union. Han er en af initiativtagerne til konceptet BAT60+, som er begyndt at gå sin sejrsgang over hele landet, og i november kom Ølstykke Bordtennisklub, Ølstykke BTK også på banen med tilbuddet.