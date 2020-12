Formand for Teknik- og Miljøudvalget Bo Vesth (V). Foto: Allan Nørregaard

Boligbyggeri sætter skub i vejplaner

Boligbyggeriet i Smørum betyder, at Schæfergårdsvej skal videreføres via Kong Svends Vej, så der er mulighed for en fremtidig videreførelse af vejen til Kildedal Station.

Det har Teknik- og Miljøudvalget bestemt efter indstilling fra administrationen, og baggrunden er den, at HusCompagniet skal byudvikle byggefelt A4 på Kong Svends Vej 56. Administrationen arbejder på en trafikanalyse for området, men da byudviklingen er gået hurtigere end forudset, var det nødvendigt at tage den overordnede beslutning om vejen allerede nu, fremgår det af sagen.