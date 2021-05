Der bliver flere småbørn i Egedal Kommune i de kommende år. Helt konkret vil kommunen i 2026 råde over 700 flere 0-5 årige end i dag. Nu har byrådet godkendt en plan, der skal øge kapaciteten i i år og næste år. Arkivfoto: KT

Send til din ven. X Artiklen: Børnetallet stiger i Egedal: Her er byrådets store plan Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Børnetallet stiger i Egedal: Her er byrådets store plan

Modulbyggeri for 12,6 millioner kroner i Smørum, ny daginstitution fremrykkes i Ølstykke og renovering af børnehus i Slagslunde

Egedal - 28. maj 2021 kl. 11:43 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

En overraskende stor stigning i antallet af småbørn har øget behovet for institutionspladser i Egedal.

Men onsdag aften kunne byrådet godkende en større plan, der skal løse kommunens kapacitetsudfordringer.

I Smørum vil man bruge 12,6 mio. kr. på at købe et modulbyggeri, der kan rumme tre daginstitutionsgrupper ved Børnehuset Regnbuen.

Derudover har byrådsmedlemmerne nikket ja til at gæstehuset ved Gammeldamsgaard, også i Smørum, renoveres og anvendes til 1,5 vuggestuegruppe i tilknytning til Børnehuset Solsikken.

Samtidig laves en løsning, hvor dagplejen deler matrikel med vuggestuen, så dagplejen fortsat mødes på Gammeldamsgaard, men har deres legestue på første sal. Med beslutningen følger en renovering og tilkøb af manglende inventar for i alt 920.000 kr.

Endelig vil Søagerskolens tidligere lokaler fortsat anvendes til en børnegruppe frem til sommeren 2022.

Nye rammer fremrykkes I Slagslunde skal det tidligere børnehus Bavnehøj renoveres for 3,5 mio. kr. og anvendes fra primo 2022 som kapacitet i tilknytning til nabobørnehuset Stjernehuset.

Endelig er der Ølstykke, hvor politikerne allerede har frigivet midler til en genetablering af institutionen Tryllefløjten, men på onsdagens møde gav man også grønt lys til at fremrykke en ny daginstitution fra 2025 til 2024.

Hvor den nye Ølstykke-institution skal placeres, er stadig ikke afklaret, men borgmester Karsten Søndergaard (V) har tidligere peget på den nye Egedal by, og det holder han fast i.

"Det kunne være spændende med en placering ved siden af det nye plejecenter. Her er pladsen, og så ville det give et godt sammenspil mellem børn og ældre," siger Karsten Søndergaard, der erkender, at de seneste børnetal er kommet bag på kommunen.

"Børnetallet er steget mere end forventet. Det skyldes flere tilflyttere fra København, og så bliver der bare født flere børn i Egedal. Det er glædeligt, og når vi ser et behov for flere pladser, så må vi reagere. De her beslutninger er helt rigtige," siger borgmesteren.

SF og Lokalliste gik imod Det er dog ikke et enigt byråd, som står bag de nye børne-investeringer.

Således stillede SF og Lokallisten Ny Egedal et ændringsforslag, der gik ud på, at der i stedet for et midlertidigt modulbyggeri i Smørum renoveres hele eller dele af Søagerskolen til brug for daginstitutionsområdet - med både vuggestue og børnehavegrupper.

Forslaget blev nedstemt, men Ulrik John Nielsen fra Lokallisten Ny Egedal mener stadig, at Søagerskolen kan løse kapacitetsbehovet.

"Vi har en bygning, som er vant til at huse børn, så hvorfor ikke udnytte det og løse behovet. Det er bedre end at bygge boliger i tre etager," siger Ulrik John Nielsen.

Karsten Søndergaard mener dog ikke, at forslaget om Søagerskolen er gennemtænkt.

"Det er et underligt forslag, som ikke vil komme børnene til gode. Søagerskolen har et stort vedligeholdelsesefterslæb, og udover en større istandsættelse, så skulle der også laves en ny legeplads. Derudover er der udfordringer med kloaksystemet, så det ville medføre en kæmpe udgift," siger borgmesteren, som retter en kritik mod SF og Lokallisten.

"Jeg vil gerne opfordre de to partier til at respektere, at vi har truffet en beslutning om at sælge skolen. I stedet for at samarbejde og kigge fremad, så hænger man fast i gamle holdninger," siger Karsten Søndergaard.

Ulrik John Nielsen mener dog ikke, at Lokallisten og SF hænger fast i fortidens sager og holdninger.

"Tværtimod - vi ser fremad kigger på børneområdet med nye øjne. Vi ser modulbyggeri som en lappeløsning, når vi har en skolegrund, der er oplagt til at løse behovet," siger Ulrik John Nielsen.