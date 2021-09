Befolkningsprognosen fra 2021 viser, at der gennem 2020 har været en større stigning i antallet af tilflyttere med små børn. Derudover har der været flere fødsler end estimeret. Denne tendens er fortsat ind i 2021, så nu skal politikerne løse et kapacitetsbehov. Arkivfoto

Børneboom: Flertal siger ja til pavilloner, renovering og ny institution

Politisk flertal i Familieudvalget giver grønt lys til at etablere pavilloner, renovere en tidligere daginstitution i Ølstykke og arbejde for en ny institution i Smørum

Egedal - 17. september 2021 kl. 14:09 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

Som Lokalavisen Egedal skrev i sidste uge, så kigger Egedal Kommune ind i et børneboom de kommende år.

Den nye befolkningsprognose viser en større stigning i antallet af tilflyttere med små børn samt flere fødsler end estimeret, og derfor er der behov for at øge kapaciteten i både Stenløse, Ølstykke og Smørum.

Torsdag besluttede et flertal i kommunens Familieudvalg, at løsningerne skal findes i de indstillinger, som administrationen har lagt op til.

For Smørums vedkommende betyder det, at der for 6,6 mio. kr. købes midlertidige pavilloner til tre grupper ved Sødalen/Balsmoseskolen, som kan stå klar fra januar 2022. Derudover er der opbakning til at bruge 2 mio. kr. på at leje og opstille pavilloner, der kan rumme to børnegrupper i tilknytning til eksisterende Smørum-institution.

Til gengæld var samtlige politikere enige om at stemme nej til en daginstitutionsbus med plads til tyve børn. I stedet var der opbakning til Carina Buurskovs ændringsforslag om at opstille en ekstra pavillon - helst i tilknytning til pavillonerne på Sødalen.

Ny institution til 50 mio. Endelig sagde Familieudvalget ja til at igangsætte arbejdet med planlægning af en ny institution, der skal rumme otte grupper. I første omgang skal der bruges 500.000 kr. til rådgivning og udarbejdelse af oplæg, mens hele daginstitutionen kan løbe op i 50 mio. kr. Penge, som netop er sat af i Egedals "Budget 2022".

I Stenløse og Ølstykke-området blev der ligeledes stemt imod en daginstitutionsbus. I stedet var der flertal for at opstille en ekstra pavillon enten i tilknytning til Langekær i Stenløse eller i tilknytning til eksisterende børnehus.

Derudover blev det besluttet at følge administrationens indstilling om at bruge 1,1 mio. kr. på at omdanne Troldehøj i Ølstykke til vuggestue for to grupper fra december 2021.

Der blev også givet grønt lys til at bruge 4,8 mio. kr. på at leje en ny og midlertidig pavillon til to børnegrupper. Den skal stå klar i marts 2022 i tilknytning til en eksisterende institution i Stenløse.

Den tidligere daginstitution Langekær i Stenløse, der blev opført som børneinstitution i 1972, renoveres og omdannes for 9,2 mio. kr. til en fire gruppers-institution i 2023.

Fine løsninger Carina Buurskov (V), formand for Familieudvalget glæder sig over løsningerne.

"For et par måneder siden havde vi nok ikke regnet med, at vi skulle tage stilling til kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet, men befolkningsprognosen får os til at reagere, og alt i alt har vi fundet nogle fine løsninger for både Stenløse, Ølstykke og Smørum. Vi skal sørge for at skabe rammerne, så vores børn kan blive passet, men for os er indholdet stadig det vigtigste. Både børn og forældre skal være trygge og have ro i maven i et institutionsforløb. Selvfølgelig betyder de ydre rammer også noget, men første prioritet er indholdet og dagligdagen," siger Carina Buurskov, der glæder sig til det videre arbejde med en ny daginstitution i Smørum.

"Det er fantastisk, når et personale kan træde ind i helt nye rammer og fra start skabe en helt ny kultur. Fantasihaven er et godt pejlemærke, og nu ser vi bare frem til en ny daginstitution," siger hun.

Den nye daginstitution skal efter planen stå i 2025.