Børn satte skibe i »den hemmelige sø«

- Vi står nemlig ved en sø, som ikke har noget navn, ved en by som ikke er bygget endnu. Her ved flydebroen kan I komme med jeres familier og hoppe på sten i søen, grille og ligge på broen og se på hvilke dyr, der findes her. I dag gør vi det hemmelige sted til et sted, som alle vil se. For om lidt sætter vi vores både i vandet - og det bliver så flot, så folk bare må tage herhen. Jeg er meget glad for at I er kommet, og at I har lavet så flotte både og at I sammen med mig vil gøre den hemmelige sø til vores sø, sagde han ifølge en pressemeddelelse, inden han sammen med børnene satte skibene i søen fra den 30 kvadratmeter for enden af en 21 meter lang bro.