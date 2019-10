Børnene knoklede med at samle flasker ind og læsse dem på hestetraileren. Her ses fra venstre Emil (9 år), Malou (7 år) Maja (6 år), Sofie (12 år), Selma (12 år), Maja (12 år) og Sara (9 år). Foto: Lea Bjerre

Artiklen: Børn panter flasker for at hjælpe en kræftsyg ven

Børn panter flasker for at hjælpe en kræftsyg ven

Mens nogen børn bruger efterårsferien på sjove ferieaktiviteter, så er en gruppe børn i Knardrup, Ganløse, Jonstrup, Værløse og Måløv gået i gang med at samle flasker. Det gør de for at samle penge ind til 13-årige Marcus fra Måløv, der er alvorligt syg af en hjernetumor, så han kan komme til forsøgsbehandlinger i USA, som måske har en positiv effekt, fortæller Lea Bjerre Schmidt fra Knardrup, som kender Marcus.

