Kunstneren Sandra Westergaard Marquardts skitse af maleriet, der males på trappen mellem Stenløse Kulturhus og Egedal Centret. Skitsen er i proces efter workshoppen og er derfor ikke udtryk for den endelige udformning af maleriet. Originalen males på trappen i april-maj. Foto/billede: Sandra Westergaard Marquardt

Børn og unge er med til at skabe kunstværker

Egedal - 20. april 2021 kl. 09:47 Kontakt redaktionen

Fra april til september i år igangsætter Egedal Kommune fire kunstprojekter, der inddrager børn og unge fra kommune.

Det første er et stort maleri på hovedtrappen mellem Stenløse Kulturhus og Egedal Centret, som kunstneren Sandra Marquardt har indddraget elever fra Egedal Gymnasium og kunstforeninger i på en online workshop.

»Gymnasieleverne bød aktivt ind med idéer til det store sammensatte trappebillede, som skal males på trappens stødflader i det udendørs byrum i Egedal Centret, der binder centret sammen med Stenløse Kulturhus. Eleverne ville gerne have motiver med i kunstværket, der peger ind i deres fremtid. For eksempel motiver, der illustrer fællesskab og sammenhold, og de ville gerne have naturen med, og gerne flere farver.«, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

»Efter Sandra Marquardts dialog med de unge, gik hun tilbage og tilrettede skitsen af trappemaleriet. På skitsen er motiverne nu lokale bygninger og steder som Skenkelsø Mølle, Stenløse Kulturhus, Kong Svends Høj, blomster i det grønne og en person, der oplever det hele. Den endelige udformning og detaljerne i billedet, toner dog først frem i kunstnerens arbejde på stedet. Intentionen er, at maleriet kommer til at rammesætte fortid og nutid med genkendelige historiske, lokale, nutidige motiver og steder - og måske også noget der peger ind i fremtiden, så det bliver vedkommende for også de unge borgere, som deltog i den digitale workshop og har en del af deres ungdomsliv og daglige gang i Egedal.«, fremgår det.

Det store trappemaleri males fra slutningen af april udendørs for foden af Stenløse Kulturhus.

Udover trappemaleriet er gymnasieelever også med til at skitsere dele af Mette Mailund-Strongs Lamelskulptur i et tre ugers forløb i april. Kulminationen på forløbet er en workshop mellem kunstneren og for gymnasieeleverne den 27. april, hvor eleverne deltager i udviklingen af de grafiske tegninger, som skal præ­ges i stållamellerne.

Den lokale musiker Sara Grabow tager børn fra en indskolingsklasse med på Lydvandring i naturen, hvor børnene inspireres til at lave noget musik, som de opfører for hinanden.

Endelig skal 5. klasser have besøg af den lokale forfatter og forlægger Susanne Lykke til skriveprojektet om bogen »Kys og Kaos« i august/september. Egedal Bibliotekerne afholder konkurrence i september, hvor borgere kan skrive deres egen slutning af bogen, oplyser kommunen.

- Kunsten er til for borgerne og vi vil gerne inddrage borgerne i forskellige faser af arbejdet med kunsten, og dermed styrke mødet mellem borgerne og kunsten. Vi er glade for, at kunstnerne med disse fire forskelligartede kunstprojekter på hver deres måde involverer eleverne i kunstprojekterne. Vi håber, at samspillet mellem kunstnere og elever vil gøre, at eleverne får et positivt møde med kunst og kommer til at opleve ejerskab og glæde for kunsten i Egedal, siger Charlotte Haagendrup (K), formand for Kultur- og Erhvervsudvalget, Egedal Kommune

- Det er rigtigt spændende, at borgerne inddrages tidligt i projektet og bidrager sammen med kunstnerne. I andre værker har borgere i Egedal for eksempel været med til at vælge placering af kunstværker rundt om i kommunen. Nu er kommunens elever med til at udvikle værkerne - eller endda selv skabe dem. Vi er meget glade for at kunstnerne inviterer eleverne til at komme tæt på kunstprocessen og få mulighed for at blive del af kunstværket, siger Egedals borgmester Karsten Søndergaard i pressemeddelelsen.