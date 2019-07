Distriksskoleledelsen har besluttet at inddrage et pc-lokale og et administrative lokale på Veksø Skole efter lørdagens voldsomme brand, så eleverne kan forblive samlet på matriklen i det nye skoleår og ikke skal flyttes andre steder hen i byen. Foto: Annemette Jensen

Børn bliver på skole efter brand

Egedal - 30. juli 2019

Den voldsomme brand på Veksø Skole sent lørdag eftermiddag, hvor omkring en fjerdel af skolen brændte, får ikke lov til at få så store konsekvenser for eleverne, at nogle af dem skal undervises andre steder. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

På et møde mandag formiddag besluttede ledelsen af skoledistriktet, at SFO'en flytter tilbage til Veksø Skole fra sin midlertidige placering på Lærkeskolen, når børnehaveklasserne starter i næste uge, og at Veksø Skole både kan og skal rumme alle cirka 150 børn fra det nye skoleårs start mandag den 12. august.

- Det gør man ved at inddrage et pc-lokale og et administrativt lokale, for at alle eleverne kan blive på samme skole, med de samme klassekammerater og med den samme skolevej, så det kommer til at betyde så lidt som muligt for børnene, forklarer Marianne Roed Jakobsen, kommunikationschef i Egedal Kommune.

Den kraftige brand, som aktiverede det automatiske brandalarmeringssystem lørdag klokken 16.27, ødelagde en længe på skolen. Ifølge Marianne Roed Jakobsen gik det ud over 2., 3. og 5. klassernes lokaler samt et musiklokale, der brændte.

- Vi har forsikringsfolk på i dag for at vurdere skadernes omfang, og hvordan vi kan bygge lokalerne op igen. Desuden er politiet fortsat ved at undersøge, om teorien holder om, at branden opstod i et gasskab, hvor naturgassen er tilsluttet, forklarer kommunikationschefen.

I løbet af ugen vil Egedal Kommune sørge for, at alt det praktiske kommer på plads, og at der er helt styr på sikkerheden, blandt i form af afspærringer, når SFO'en vender tilbage fra på mandag. Desuden vil alle forældre og elever blive kontaktet og få besked om, hvad brandskaderne betyder for netop deres klasse.

Marianne Roed Jakobsen mener, at der er god grund til at rose Frederiksborg Brand & Redning samt assisterende naboberedskaber for deres store indsats for at slukke branden hurtigt.

- Det kunne være gået meget værre. Skaderne er trods alt begrænsede, og det er vi rigtig glade for, fastslår hun.