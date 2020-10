Bliv testet lokalt uden tidsbestilling

I weekenden havde Egedal Kommune besøg af Region Hovedstadens mobile testcenter og onsdag den 4. og torsdag den 5.november kommer testcenteret igen, så borgere uden symptomer kan blive testet for Covid-19 uden tidsbestilling.

Her kan borgere og turister på to år og opefter blot møde op og stille sig i kø, men der er begrænset kapacitet, og sidste podning foretages klokken 15.30 uanset kø. Vil man ikke stå i kø, kan man booke en tid i et af regionens faste testcentre.