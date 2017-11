Bliv frivillig og hjælp børn til læseglæde

Egedal bibliotekerne søger frivillige voksne til et nyt udviklingsprojekt fra januar til juni 2018. Her skal frivillige mødes med børn fra 10-13 år for at give børnene et læseløft. Samtidig skal det undersøges, om det gør en forskel for det enkelte barns læseudvikling, at barnet får mulighed for at træne sin læsning i fritiden sammen med en frivillig voksen, oplyser Egedal Bibiotekerne i en pressemeddelelse.