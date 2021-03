En mand er ved Retten i Hillerød tiltalt for forsøg på manddrab efter i maj måned at have stukket sin nabo gentagne gange med en steakkniv på et bosted i Smørum. Foto: Hans Jørgen Johansen

Blev stukket i halsen med steakkniv: 'Jeg kunne se og mærke, hvordan blodet sprøjtede'

Med en steakkniv stak en tidligere beboer en anden beboer på et bosted i Smørum tilbage i maj måned. Nu har begge beboere afgivet forklaring i retten.

På storskærmen i retssal 1 i Retten i Hillerød toner et billede frem af den tiltalte. Hans ansigt er smurt ind i størknet blod, hans før så hvide sko er røde af blodstænk. Billedet er taget under en time efter, han stak sin nabo, på det bosted i Smørum, hvor de begge boede, med en steakkniv adskillige gange. Der er ingen tvivl om, at han gjorde det. Det kunne han også selv fortælle.

"Jeg stak ham. Vi rutsjede rundt i hans blod, da jeg indså, at jeg skulle stoppe," fortalte den tiltalte blandt andet.

En smadret dør En nat i maj måned sidste år var den tiltalte, efter eget udsagn, blevet så fuld og vred over larmen fra naboen, at han, ved at smadre et vindue til naboens terassedør, brød ind hos naboen og stak ham med en steakkniv, han havde taget med fra sit eget værelse.

" Om natten lå han og skreg af stemmerne i sit hoved, og jeg var bare så sur over, han råbte. Og i flere uger havde han bare spillet rigtig smart, så jeg tænkte, han fortjente nogle tæsk," forklarede den tiltalte og fortsatte:

"Jeg ved ikke, hvorfor jeg gjorde det. Men jeg kan huske, jeg gik om i gården og fandt en brosten, som jeg smadrede vinduet i glasdøren med, så jeg kunne få fat i dørhåndtaget. Og da jeg kommer derind, så går jeg efter ham. Når man er sur, så bruger man, hvad man har. Og jeg har kniven i hånden, så det er den, jeg vælger at bruge. Men jeg var ikke ude på at slå ham ihjel."

Prøvede at flygte Netop den scene, hvor den tiltaltes hånd stikker ind gennem ruden og får fat i håndtaget, har siden da hjemsøgt naboen. Det forklarede han under sit vidneudsagn.

"Jeg vågnede med et chok, da stenen smadrede ruden. Der fløj glasskår over i sengen og i mit ansigt. Gennem den smadrede rude kan jeg genkende ham. Så kigger han på mig og siger; 'nu kommer jeg ind og myrder dig'. Jeg har stadig flashbacks af, hvordan han famler efter dørhåndtaget for at komme ind, mens jeg panisk prøver at komme i tøjet og flygte."

Ingen hjælp hos personalet Det lykkedes naboen at flygte ud i gården, men med den tiltalte lige i hælene, forklarede naboen.

"Jeg forsøger at løbe hen til vagterne for at få hjælp, men han løber lige bag mig og stikker i mig," fortalte naboen og uddybede, at da han endelig nåede hen til et af kontorerne, hvor personalet lå og sov, forsøgte han desperat at få hjælp.

"Jeg banker så hårdt på døren, jeg til sidst slår hul på den. Men ham personalet, han er i chok. Der er ingen hjælp at hente. Jeg føler mig forrådt," berettede naboen og fortalte, at han herefter vendte sig om mod den tiltalte i et forsøg på selv at tale ham fra hans gøremål.

"Da jeg vender mig for at snakke med ham, så stikker han mig i halsen. Jeg kan se og mærke, hvordan blodet bare sprøjter. Så skubber han mig ned på jorden, og her bliver jeg bevistløs," fortalte han om det sidste, han husker fra aftenen.

Skulle han dø? Manden, der var på vagt den pågældende aften og blev vækket, da naboen smadrede ruden i forsøget på at få hjælp, berettede ligeledes om at have hørt den tiltalte give udtryk for, at han ville dræbe naboen. Han forklarede yderligere, at mens han var i chok, så handlede han med førstehjælp, i det øjeblik han indså, at naboen var kommet til skade.

"Lige da ruden smadrede, der kunne jeg kun se naboen. Så jeg troede faktisk, han var ude efter mig. Men da han kom ind på kontoret, så kunne jeg se, at han blødte voldsomt, og jeg begyndte førstehjælp," berettede han og uddybede, at en anden vagthavende stødte til, hvorefter de tilkaldte politiet.

Hvorvidt nævningerne og de juridiske dommere vurderer, at den tiltalte havde til sinde at dræbe naboen, som naboen forklarede, eller de vælger at tro på den tiltaltes forklaring om, at han ikke ville andet end at give ham nogle tæsk, vil tiden vise.

Der er sat yderligere tre retsdage af til sagen og forventes endelig domsafsigelse torsdag i næste uge.