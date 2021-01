Dennis Rusholt står i dag i spidsen for en virksomhed, der beskæftiger cirka 60 medarbejdere, og som kan fejre 25 års jubilæum. Foto: Anne Lønstrup.

Blev selvstændig i protest - nu fejrer han 25-års jubilæum

Den 1. februar fylder GoBo Byg i Ølstykke 25 år. Direktør Dennis Rusholt, der grundlagde firmaet, har både tømrer-, murer-, maler- og VVS-afdeling under sit tag

Egedal - 26. januar 2021 kl. 07:05 Af Anne Lønstrup

Da Dennis Rusholt for 25 år siden søgte job som byggetaksator, mente forsikringsselskaberne, at han var for ung. Han var kun 25 år, og han skulle være i slutningen af tyverne for at kunne gøre sig håb om den slags job, lød meldingen.

Med afslaget skabte de - uden at vide det - en ny iværksætter.

"De syntes, jeg var for ung, men jeg tænkte bare, så bliver jeg selvstændig!" fortæller Dennis Rusholt i dag.

Han er opvokset i Gundsømagle og har i de sidste 23 år boet i Ølstykke, hvor GoBo Byg har hjemme på Stenhøjvej 4. Hans firma er vokset og vokset i de forløbne 25 år, så en hel del tyder på, at den unge tømrer- og byggetekniker var gammel nok til at tage et ansvar på sine skuldre.

Vil fastholde sine medarbejdere

GoBo Byg A/S består af både en tømrer-, murer, maler og vvs-afdeling. 70 pct. af omsætningen er forsikringsskader, hvor virksomhedens speciale er håndværkstaksering og udbedring af forsikringsskader. I over 15 år har GoBo Byg arbejdet på kontrakter for flere forsikringsselskaber.

"Det kan f.eks. være vandskade, brandskade, sodskade eller indbrudsskade. Vi tager os af alt fra en lille indbrudsskade til et hus, der er brændt. Derudover løser vi opgaver for private, kommuner og erhvervskunder," siger Dennis Rusholt.

Som direktør tager han sig mest af de administrative opgaver i virksomheden, hvor han sammen med 11 medarbejdere på kontoret koordinerer alle opgaver.

Dennis Rusholt er et morgenmenneske og møder hver dag på kontoret kl. 5.30-6.00

"Jeg kan ikke sove alligevel, og vores medarbejdere møder kl. 7.00 på pladsen, men de kommer tit forbi efter en trailer, et sæt nøgler eller noget andet, og så er det jo godt, at jeg er der," siger han.

Plejen af medarbejderne er vigtig for ham. Og når der ikke er Covid 19 i luften, holder GoBo Byg sommerfest og julefrokost for medarbejderne og altid med påhæng, som det formuleres. Man lejer også en fiskekutter og sejler ud på Øresund sammen eller tager til fodboldgolf eller speedway i Slangerup.

"Jeg vil gerne fastholde mine dygtige medarbejdere. Vi har flere, der har været hos os i mere end 10 år, så jeg synes, vi er lykkedes med til at fastholde en god kerne. Vi har næsten altid seks lærlinge ad gangen, 5 tømrere og en murer, dem prøver vi også at fastholde efter endt uddannelse, og det lykkes tit," siger han.

Har lagt fremtidsplaner Privat er Dennis Rusholt far til tre piger på 17, 22 og 25 år. De to ældste er flyttet hjemmefra, og for to år siden blev han morfar.

"Det er superfedt at blive morfar, og det vil jeg gerne prioritere og bruge tid på. Jeg er lige blevet 51 år, og har lagt en plan for et generationsskifte, 10 pct. af virksomheden er allerede solgt til en projektleder som har været i firmaet siden sin læretid. Planen er, at når jeg fylder 60 år, skulle han gerne have overtaget det meste af det. Så vil jeg gå og hygge mig med familien og prøve at lade være med at arbejde fra fem morgen til fem eftermiddag."

Selve jubilæumsfesten - hvor de 25 år skal fejres - har Dennis Rusholt besluttet sig for at vente med.

"Vi må ikke holde noget nu, så vi udskyder det. Vi skal i hvert fald holde en fest, når vi kan!", siger han.