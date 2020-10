Bisse gav elever oplevelse

I næste uge er det Spil Dansk Uge, men Egedal 10. klasse Center tog fredag forskud på glæderne med et besøg af sangeren og sangskriveren Bisse med det borgerlige navn Thorbjørn Radisch Bredkjær.

- Jeg syntes, han var det mest interessante bud på at give eleverne en sjov oplevelse, fortalte lærer Bertil Lundqvist, der havde valgt ham i et udvalg af tilbudte skolekoncerter, hvor Bisse også var den mest kendte.

Blandt andet for sine provokationer, men dem havde han tonet ned for i mødet med de cirka 100 elever, som blev delt til to koncerter.